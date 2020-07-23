Firmino volta a marcar e Liverpool vence Chelsea em jogo festivo

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP

Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Chelsea, em Anfield, por 5 a 3. Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino e Oxlade-Chamberlain marcaram para os Reds, enquanto Giroud, Abraham e Pulisic descontaram para os Blues.

TÍTULO ENTREGUEA partida coroou a entrega do título aos Reds. O jogo em Anfield era para o Liverpool levantar a taça de campeão da Premier League e acabou sendo uma grande partida.

FINALMENTEFirmino não marcava em Anfield pela Premier League desde março de 2019. Quase um ano e meio depois, o atacante brasileiro voltou a balançar as redes na casa do Liverpool. Ele aproveitou um lindo cruzamento de Alexander-Arnold e guardou.

O MELHOR LATERAL DO MUNDOAlexander-Arnold fez mais uma partida excelente com a camisa do Liverpool. O lateral-direito fez um lindo gol de falta e, além disso, cruzou na medida para Firmino marcar.