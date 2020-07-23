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futebol

Firmino volta a marcar e Liverpool vence Chelsea em jogo festivo

Atacante brasileiro não marcava em Anfield desde março de 2019.
Partida marcou a entrega do título da Premier League aos Reds...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 21:13

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 21:13

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Chelsea, em Anfield, por 5 a 3. Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino e Oxlade-Chamberlain marcaram para os Reds, enquanto Giroud, Abraham e Pulisic descontaram para os Blues.
TÍTULO ENTREGUEA partida coroou a entrega do título aos Reds. O jogo em Anfield era para o Liverpool levantar a taça de campeão da Premier League e acabou sendo uma grande partida.
FINALMENTEFirmino não marcava em Anfield pela Premier League desde março de 2019. Quase um ano e meio depois, o atacante brasileiro voltou a balançar as redes na casa do Liverpool. Ele aproveitou um lindo cruzamento de Alexander-Arnold e guardou.
O MELHOR LATERAL DO MUNDOAlexander-Arnold fez mais uma partida excelente com a camisa do Liverpool. O lateral-direito fez um lindo gol de falta e, além disso, cruzou na medida para Firmino marcar.
UM PONTINHOO Chelsea precisava empatar para se garantir na Liga dos Campeões da próxima temporada. Como não conseguiu esse ponto, jogará por um empate contra o Wolverhampton no domingo (26), às 12h (horário de Brasília).

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