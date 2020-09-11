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futebol

Firmino, Martinelli e Joelinton falam sobre abertura da Premier League

Atual campeão Liverpool tenta igualar número de títulos do recordista Manchester United; Arsenal vem de duas recentes conquistas; e Newcastle busca uma temporada melhor
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Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 12:36
Crédito: AFP
Começa neste sábado (12/09) a temporada 2020/2021 da principal, mais badalada e mais rica liga nacional europeia, a Premier League. Como de costume, um desfile de jogadores brasileiros, entre eles três atacantes de destaque: Firmino, do atual campeão Liverpool, Martinelli, de um Arsenal em ascendência, e Joelinton, que comanda o ataque do Newcastle.
O Liverpool de Firmino vem de uma conquista inédita. Pela primeira vez na história, levantou a taça da Premier League, que teve seu início na temporada 1992/1993. Porém, somando todos os títulos do Campeonato Inglês, agora está a apenas um de igualar o recordista Manchester United: 20 a 19. Com certeza, um dos grandes atrativos desta edição.
- A expectativa é muito grande para mais uma Premier League. Chegaremos muito fortes de novo, o grupo é praticamente o mesmo. Que a gente possa fazer mais uma boa competição. A última edição já terminou depois de longa paralisação - sem torcida, portanto - e voltaremos agora com os estádios também de portões fechados. Infelizmente, mas é essa a nossa realidade no momento e temos que pensar na segurança das pessoas - disse Firmino.
Já o Arsenal de Martinelli inicia a temporada embalado após duas conquistas. No início de agosto, foi campeão da Copa da Inglaterra ao bater o Chelsea por 2 a 1 na decisão. No final do mês, há exatos 13 dias, levantou a Supercopa da Inglaterra ao vencer o Liverpool nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.
- Meu principal foco, no momento, é me recuperar bem da lesão no joelho, voltar 100%. Infelizmente, perderei parte do início da temporada. Se Deus quiser, vou ajudar muito minha equipe. Acho que fui bem no meu primeiro ano aqui e espero que esse próximo seja ainda melhor. Estamos com um time muito bom e ainda nos reforçamos. Chegaram nomes como William, do Chelsea, que dispensa apresentações e conhece como ninguém a Liga, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Lille, outro brasileiro, que vai nos ajudar bastante. Acabamos de ganhar dois títulos e estamos criando essa mentalidade vencedora. O que tem muito o dedo do Mikel, nosso treinador. Que seja uma grande temporada para mim e para o Arsenal - declarou Martinelli.
Já o Newcastle de Joelinton espera fazer uma temporada bem melhor em relação a que passou, quando terminou apenas na 13a colocação. O atacante, cria do Sport, diz estar em forma, em ponto de bala para mais uma edição, e quer fazer o que mais sabe: gols.
- A expectativa é sempre grande, ainda mais por ser a Premier League. Depois de um ano difícil que tivemos, vamos buscar fazer uma temporada bem melhor. Eu estou bem, graças a Deus, treinando forte, trabalhando duro, e espero marcar mais gols e ajudar minha equipe. Chegaram quatro reforços, que nos ajudarão muito. O grupo está animado e confiante de que as coisas serão diferentes. Vamos buscar uma posição melhor na Liga - afirmou Joelinton.

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