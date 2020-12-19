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futebol

Firmino marca, Liverpool goleia e segue na ponta da Premier League

Time de Jurgen Klopp abriu o marcador com apenas dois minutos de jogo e mostrou superioridade durante os 90 minutos. Firmino marca golaço e é protagonista da partida...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 11:18

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 11:18

Crédito: Salah e Firmino foram os protagonistas de goleada histórica do Liverpool (ADAM DAVY / POOL / AFP
O Liverpool dominou, goleou e contou com o brilho de Roberto Firmino, Mané e Salah para vencer o Crystal Palace por 7 a 0 e seguir na liderança da Premier League. O time de Jurgen Klopp conseguiu tirar um peso ao conquistar a primeira vitória fora de casa dos últimos cinco jogos disputados na estrada.
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SEM JEJUMDesde que chegou ao Liverpool, Minamino não havia marcado um gol na Premier League, mas o jejum acabou cedo. Aos dois minutos, o japonês recebeu passe de Mané dentro da área, limpou a marcação e abriu o placar no Selhurst Park. O Palace tentou chegar com perigo, mas Alisson não teve muito trabalho na primeira etapa.
DESLANCHOUApós um período em que sofreu mais do que propôs, o Liverpool conseguiu encontrar o segundo gol aos 35 minutos em jogada confusa em que Firmino encontrou Mané, que girou na marcação e chutou com raiva. Aos 44, em rápido contra-ataque, Robertson cruzou para o brasileiro e o camisa nove tocou na saída do goleiro para ampliar.
VIROU GOLEADAOs Reds começaram o segundo tempo da mesma forma como iniciaram a primeira etapa. Aos seis minutos, Henderson recebeu passe de Alexander-Arnold e mandou um balaço de fora da área. Aos 22, Firmino anotou seu segundo gol na partida após receber passe longo de Salah e tocar de cavadinha na saída do goleiro para marcar um golaço.
EGÍPCIO COM TUDOO Liverpool melhorou ainda mais com a entrada de Salah e além da assistência para Firmino marcar o quinto gol, o artilheiro anotou outros dois. O primeiro foi de cabeça aproveitando toque de Matip após cobrança de escanteio. O segundo foi um golaço de fora da área sem chances para o goleiro adversário.

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