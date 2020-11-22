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futebol

Firmino marca em vitória do Liverpool e chega aos 80 gols com camisa dos Reds

Atacante da seleção faz o terceiro gol na vitória de 3 a 0 sobre o Leicester,
que mantém time com igualdade de pontos do líder
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 19:43

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 19:43

Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
Gol de um camisa 9, de cabeça, subindo imponente em meio aos zagueiros em cobrança de escanteio. Foi assim o gol de Firmino neste domingo (22/11), fechando a vitória de 3 a 0 do Liverpool sobre o Leicester, em pleno Estádio Anfield. Aliás, gol 80 do atacante com a camisa dos Reds, que manteve o time com igualdade de pontos do líder Tottenham.
E a vitória do atual campeão começou a ser construída numa infelicidade do zagueiro Jonny Evans, que acabou cabeceando para o próprio gol, ainda aos 21 minutos. O Liverpool ampliaria ainda no primeiro tempo, com Diogo Jota. O gol de número 80 de Firmino - em 257 partidas - sairia no fim do jogo, aos 41’, voando no meio da zaga em escanteio cobrado por Milner.- Sabíamos que não seria um jogo tranquilo, porque o Leicester faz boa campanha neste início de Premier League e era líder até essa rodada. Por isso, temos que valorizar ainda mais esse resultado. Fico feliz de ter deixado minha marca, mas o mais importante é sempre poder ajudar o Liverpool a sair de campo com a vitória - disse Firmino.
O Liverpool chegou aos 20 pontos, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Mesma campanha do líder Tottenham, que leva vantagem no saldo de gols. Agora, os Reds viram a chave novamente para a Liga dos Campeões. Na quarta-feira (25/11), a equipe enfrenta a Atalanta e defende a liderança invicta e 100% do Grupo D, com três vitórias em três jogos.

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