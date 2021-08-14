Firmino celebra gol em vitória do Liverpool sobre o Norwich: 'Importante para nos dar confiança'

Crédito: Instagram Oficial do Liverpool

A Premier League voltou e, com ela, o bom futebol do Liverpool que tanto chamou a atenção de todo o mundo há duas temporadas. Neste domingo, a equipe comandada por Klopp entrou em campo pela primeira rodada da competição e venceu o Norwich por 3 a 0, fora de casa. O brasileiro Firmino, que começou no banco de reservas, entrou na segunda etapa e balançou as redes com quatro minutos em campo. Diogo Jota e Salah completaram o placar.

Veja a tabela do InglêsSe na última temporada o Liverpool não brigou pelo título da Premier League, a estreia da equipe na competição deste ano mostra que o cenário pode ser diferente. Enfrentando o Norwich, que conquistou o acesso à primeira divisão vencendo a Championship, os Reds dominaram a partida desde o início.

Ainda no primeiro tempo, Diogo Jota abriu o placar do jogo. Aos 15 minutos da etapa final, o português deu lugar a Roberto Firmino, que precisou de quatro minutos para dar início ao contra ataque e aparecer dentro da área para marcar o segundo da equipe. Nove minutos depois, Salah marcou o terceiro, fechando o placar. Firmino falou sobre o gol e a estreia do Liverpool na Premier League.

- Muito feliz pelo gol e, principalmente, pela vitória da nossa equipe. Começar a nossa trajetória na Premier League conquistando os três pontos é importante para nos dar confiança. Todo jogo do campeonato é importante, pois é uma liga muito competitiva, com elencos muito fortes, então são 38 decisões que temos, e conseguimos ganhar a primeira. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra um adversário que conquistou o acesso com o título da Championship e jogando com o seu torcedor ao lado, mas conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e fazer o resultado - afirmou.