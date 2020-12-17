Firmino celebra gol e liderança do Liverpool: 'Não poderia estar mais feliz'

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

E a Premier League tem novo líder graças a Roberto Firmino. Nesta quarta-feira, praticamente no último lance do jogo, o atacante da seleção brasileira marcou o gol da vitória de 2 a 1 do atual campeão Liverpool sobre o Tottenham, com os clubes trocando de posição na tabela. Foi o 60º gol do jogador na competição, em 189 partidas.

O Liverpool saiu na frente com Salah, aos 26 minutos de jogo. Mas não demorou a sofrer o empate, com um gol do sul-coreano Son que precisou ser confirmado pelo VAR. E a estrela de Firmino voltou a brilhar aos 45’ da etapa final, ao subir no meio da zaga e aproveitar, de cabeça, cobrança de escanteio de Robertson.

Com seu sorriso peculiar, vibrou demais na comemoração, correndo de braços abertos em direção aos poucos torcedores liberados para assistir à partida no Anfield, posicionados atrás do gol do lado oposto. Foi o quarto gol de Firmino em dez duelos contra o Tottenham, com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ao final do jogo, estava radiante: