Fique ligado: linhas exclusivas para o Klebão na final da Taça Guanabara

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ | Arquivo

Domingo (18) é dia de jogo no Estádio Kleber Andrade, com a grande decisão da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Boavista e Flamengo se enfrentam a partir das 17 horas, e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para quem quiser ir de ônibus ao estádio. Serão 16 veículos, nove na Praça do Papa, em Vitória, quatro no Parque da Prainha, em Vila Velha, e três veículos para atendimento ao Terminal Campo Grande. Além disso, duas linhas exclusivas vão atender os torcedores.

As linhas exclusivas terão intervalos de partidas de 10 minutos, na Praça do Papa, e de 15 minutos, no Parque da Prainha, podendo aumentar conforme a demanda. A operação das linhas exclusivas terá início às 14h00, indo até às 16h50, em Vitória, e até às 16h45, em Vila Velha.

O estacionamento da Praça de Papa tem 500 vagas e o do Parque da Prainha, 250. Para as linhas regulares, haverá reforço de carros reservas no Terminal Campo Grande. Caso haja aumento de demanda, os veículos serão liberados pelos agentes da Ceturb-ES.

Vale lembrar que aos domingos o valor da tarifa do Transcol é de R$ 2,95. Para quem for pagar a passagem em dinheiro é recomendável levar notas menores para facilitar o troco, especialmente nas linhas exclusivas.

No final do jogo, a pista lateral da BR 262, sentido Vitória / Viana, será interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o posicionamento dos ônibus que levarão os torcedores de volta aos bolsões de estacionamento.

As linhas regulares que passam pela BR 262 no domingo são: 561, 562, 700, 526, 729, 535 e 591.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento, na Praça do Papa e no Parque da Prainha.

LINHAS QUE PASSAM PELO KLEBÃO AOS DOMINGOS

561  T. JACARAIPE/T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262

562  T. LARANJEIRAS/T. C. GRANDE VIA RETA DA PENHA/EXPEDITO GARCIA

526  T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXPEDITO GARCIA

535  T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/SERAFIM DERENZI

591  SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262

700  T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE