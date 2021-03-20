Fiorentina x Milan: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

Depois de ser eliminado da Liga Europa, o Milan volta as atenções para o Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe rubro-negra viaja até a Florença para encarar a Fiorentina. O jogo acontece no Estádio Artemio Franchi, às 14h (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA Viola encara um Milan que vem de eliminação na Liga Europa e o técnico Cesare Prandelli quer tirar proveito deste fato. Para o treinador da Fiorentina, seu time pode surpreender o vice-líder do Campeonato Italiano.

- Vamos enfrentar um Milan que está chateado e magoado pela eliminação da Liga Europa. Repito que temos muito respeito pela equipe de Pioli. Vou pedir aos meus jogadores que se concentrem até o fim - disse Prandelli.

O técnico Stefano Pioli comentou sobre a eliminação da Liga Europa, mas disse que sua equipe não pode abaixar a cabeça. Para o treinador, seus jogadores foram abaixo do esperado contra o Manchester United e ele quer que o time se recupere o mais rápido possível.

- Ser eliminado foi extremamente decepcionante, mas agora estamos ainda mais cientes do nosso potencial e de como queremos jogar. Além disso, estamos mais conscientes do fato de que os menores detalhes podem fazer a diferença em certos níveis. A qualidade que exibimos em ambas as partidas estava um pouco abaixo do que precisava ser - disse Pioli

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA

Fiorentina x MilanCampeonato Italiano - 28ª rodada

Data e horário: 21/03/2021, às 14h (de Brasília)​Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Árbitro: Marco GuidaAssistentes: Matteio Passeri e Luigi RossiOnde assistir: Band, TNT e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

FIORENTINA (Técnico: Cesare Prandelli)Dragowski; Milenkovic, Pezzella e Martínez Quarta; Cáceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli e Venuti; Vlahovic e Ribéry.

Desfalques: Igor (lesionado).

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Kessié, Tonali, Saelemaekers, Çalhanoglu e Petter Hauge; Ibrahimovic.