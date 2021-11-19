Fiorentina x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Invicto no Campeonato Italiano e batalhando pela liderança, o Milan viaja para encarar a Fiorentina neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Por outro lado, a Viola busca um resultado positivo para seguir na briga por uma vaga na próxima Europa League.Adversário complicado

- A Fiorentina possui uma identidade forte e os jogadores já sabem sempre o que fazer. O Vincenzo Italiano é um excelente treinador, segue crescendo e faz um trabalho importante. E ainda tem o Vlahovic, que melhorou muito. Os três pontos estão em disputa, mas há jogos mais pesados e esse é um deles - destacou Stefano Pioli, comandante do Milan.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano

De olho no sérvio

Dusan Vlahovic é o grande destaque da Fiorentina e pretendido por diversos clubes da Europa. Na atual temporada, o centroavante participou de 13 partidas de anotou 10 gols. O Milan tem desfalques importantes na defesa e tem que ter atenção redobrada.

FICHA TÉCNICA:Fiorentina x Milan

Data e horário: 20/11/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Onde assistir: Fox Sports e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FIORENTINA (Técnico: Vincenzo Italiano)Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor e Biraghi; Bonaventura, Torreira e Castrovilli; González, Vlahovic e Saponara

Desfalques: Matija Nastasic (machucado). Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta (suspensos)

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori e Hernández; Tonali e Kessie; Saelemaekers, Díaz e Leão; Ibrahimovic

Desfalques: Alessio Romagnoli, Mike Maignan, Davide Calabria e Júnior Messias (machucados)