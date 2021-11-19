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Fiorentina x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Milan busca a liderança do Campeonato Italiano, mas enfrenta um adversário complicado e que luta para entrar em zona de Europa League para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 11:44

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:44

Invicto no Campeonato Italiano e batalhando pela liderança, o Milan viaja para encarar a Fiorentina neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Por outro lado, a Viola busca um resultado positivo para seguir na briga por uma vaga na próxima Europa League.Adversário complicado
- A Fiorentina possui uma identidade forte e os jogadores já sabem sempre o que fazer. O Vincenzo Italiano é um excelente treinador, segue crescendo e faz um trabalho importante. E ainda tem o Vlahovic, que melhorou muito. Os três pontos estão em disputa, mas há jogos mais pesados e esse é um deles - destacou Stefano Pioli, comandante do Milan.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
De olho no sérvio
Dusan Vlahovic é o grande destaque da Fiorentina e pretendido por diversos clubes da Europa. Na atual temporada, o centroavante participou de 13 partidas de anotou 10 gols. O Milan tem desfalques importantes na defesa e tem que ter atenção redobrada.
FICHA TÉCNICA:Fiorentina x Milan
Data e horário: 20/11/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FIORENTINA (Técnico: Vincenzo Italiano)Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor e Biraghi; Bonaventura, Torreira e Castrovilli; González, Vlahovic e Saponara
Desfalques: Matija Nastasic (machucado). Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta (suspensos)
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori e Hernández; Tonali e Kessie; Saelemaekers, Díaz e Leão; Ibrahimovic
Desfalques: Alessio Romagnoli, Mike Maignan, Davide Calabria e Júnior Messias (machucados)
Crédito: MilansegueinvictonoCampeonatoItaliano,masterádesafiodiantedaFiorentina(FilippoMONTEFORTE/AFP

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