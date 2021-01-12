futebol

Fiorentina x Inter e Juventus x Genoa: onde assistir e prováveis escalações

Confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa Itália agitam a quarta-feira. Cristiano Ronaldo e companhia chegam embalados por boa sequência. enquanto Fiorentina e Inter...
12 jan 2021 às 18:14

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 18:14

Crédito: Claudio Villa / Inter de Milão
Dois jogos agitarão a quarta-feira pelas oitavas de final da Copa da Itália. Fiorentina e Internazionale entram em campo às 11h (de Brasília), em Florença, enquanto Juventus e Genoa medem forças às 16h45, em Turim.
CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ITALIANO Vice-líder do Italiano e sete vezes campeã da Copa Itália, a Inter vive a expectativa da conquista de uma nova taça. A Fiorentina, que vem de triunfo sobre o Cagliari por 1 a 0, ocupa a 12ª colocação no nacional e espera surpreender. A Juventus vem de três vitórias consecutivas no Italiano e tentará manter o embalo para conquistar uma vaga nas quartas da Copa Itália. O técnico Andrea Pirlo deve promover um rodízio no time.
O Genoa, 17º no Italiano, aposta no trio Stefano Sturaro, Ivan Radovanovic e Valon Behrami.
FICHA TÉCNICA
Fiorentina X InternazionaleCopa da Itália - Oitavas de final
Data e horário: 13/01/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Estádio Artemio Franchi - Florença (ITA)Árbitro: Davide MassaAssistentes: Valerio Vecchi e Damiano Di IorioOnde assistir: DAZNPROVÁVEIS TIMES
FIORENTINA (Técnico: Cesare Prandelli)Terracciano, Milenkovic, Quarta, Caceres; Igor, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.
Desfalques: Pezella e Frank Ribery
INTER (Técnico: Antonio Conte)Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic; Martinez, Sanchez.
Desfalques: Danilo D'Ambrosio, Matteo Darmian e Vecino.FICHA TÉCNICA
Juventus X GenoaCopa da Itália - Oitavas de final
Data e horário: 13/01/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Allianz Stadium - Turim (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Di Vuolo e PalermoOnde assistir: DAZNPROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Arthur; Kulusevski; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Paulo Dybala, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs de Ligt e Federico Chiesa.
GENOA (Técnico: Davide Ballardini) Marchetti; Masiello, Goldaniga, Bani; Zappacosta, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Zajc; Destro.

