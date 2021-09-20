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Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam na Florença, vindas de boas campanhas no início da competição. Fiorentina ocupa o quinto lugar na tabela, enquanto a Inter de Milão é líder do torneio...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 14:00
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Tem duelo na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano nesta terça-feira. Na cidade de Florença, a Fiorentina recebe a Inter de Milão, no Estádio Artemio Franchi. O jogo entre Viola e Nerazzurri, válido pela quinta rodada do torneio nacional, acontece às 15h45 (de Brasília).FIORENTINAApós iniciar o campeonato com derrota, a Fiorentina se recuperou nas últimas rodadas e vem de três vitórias consecutivas, a última delas sobre o Genoa, fora de casa. A missão, agora, será parar os atuais campeões e que ainda estão invictos na competição.
+ Veja a tabela da Lega Serie A
INTER DE MILÃOLíder do Campeonato Italiano com dez pontos, junto com o rival Milan, a Inter de Milão espera manter o bom momento para continuar sonhando com o scudetto pelo segundo ano consecutivo. Na última rodada, a Nerazzurri não teve piedade do Bologna e venceu o adversário por 6 a 1.
+ Tite vai revelar convocação nesta sexta: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas EliminatóriasFICHA TÉCNICA
Fiorentina x Inter de MilãoLega Serie A - Campeonato Italiano5ª Rodada​Data e horário: 21/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Árbitro: Michael FabbriAssistentes: Alessandro Costanzo e Matteo PasseriTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
FIORENTINA (Técnico: Vincenzo Italiano)Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martínez Quarta e Biraghi; Bonaventura, Torreira e Amrabat; Sottil, Vlahovic e González.
Desfalques: Venuti e Cerofolini (lesionados).
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.
Desfalques: Sensi (lesionado); Joaquín Correa (dúvida).

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