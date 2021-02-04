Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

Na caça ao líder Milan, a Inter de Milão entra em campo pelo Campeonato Italiano nesta sexta-feira na abertura da 21ª rodada do torneio. O time de Antonio Conte vai à Florença para enfrentar a Fiorentina, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Caso vença, a Nerazzurri dormirá na liderança.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNa 11ª colocação, a Fiorentina quer aproveitar a sequência de dois jogos sem perder para chegar à terceira partida invicta. No entanto, o experiente técnico Cesare Prandelli tem uma preocupação em especial: o atacante Romelu Lukaku.

- É muito difícil marcá-lo. Ele é um jogador extraordinário e não creio que fique sempre perto de Martínez Quarta, mas todos terão que ter cuidado para não deixá-lo virar. Será um compromisso maior ter um atacante como Lukaku na sua frente.

Após perder para a Juventus no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália, o técnico Antonio Conte foi questionado se sua equipe havia mudado a forma de jogar. O treinador, no entanto, disse que não concorda e espera uma boa atuação contra a Viola.

- Respeito as avaliações, mas discordo. Se tivesse terminado 2 a 0, como no Campeonato Italiano, penso que ninguém teria visto nada diferente. Baixamos um pouco o ritmo de jogo em relação ao início da temporada, permanecendo muito mais arrumado, mas não acho que a equipe seja menos agressiva.

+ Veja o Top 20 contratações mais caras da janela de inverno da EuropaFICHA TÉCNICA

Fiorentina x Inter de MilãoCampeonato Italiano - 21ª Rodada​Data e horário: 05/02/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Árbitro: Federico La PennaAssistentes: Fabiano Preti e Mauro GalettoOnde assistir: SporTV

PROVÁVEIS TIMES

FIORENTINA (Técnico: Cesare Prandelli)Dragowski; Martínez Quarta, Pezzella e Igor; Cáceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar e Biraghi; Ribéry e Vlahovic.

Desfalques: Milenkovic e Castrovilli (suspensos); Malcuit e Kokorin (sem condição de jogo).

INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Vidal e Ashley Young; Lautaro Martínez e Lukaku.