Fiorentina tenta a contratação do atacante Piatek, do Hertha Berlin

A passagem do atacante Krzysztof Piatek pelo Hertha Berlin pode ser mais curta do que o esperado. De acordo com informações do "Calciomercato", a Fiorentina deseja a contratação do centroavante polonês, que chegou à capital alemã na janela de inverno, em janeiro.O portal avança que o clube germânico deseja receber 25 milhões de euros (R$ 163 milhões) para liberar o jogador à Viola. No entanto, a intenção do clube de Florença é que a transação seja fechada com um empréstimo e a obrigação de compra após uma temporada.