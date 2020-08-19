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Fiorentina tenta a contratação do atacante Piatek, do Hertha Berlin

Atacante chegou ao clube alemão em janeiro, após perder espaço com a chega de Ibrahimovic no Milan. Foram cinco gols em 16 partidas na equipe germânica...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 15:34

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:34

Crédito: Divulgação / Site oficial do Hertha Berlin
A passagem do atacante Krzysztof Piatek pelo Hertha Berlin pode ser mais curta do que o esperado. De acordo com informações do "Calciomercato", a Fiorentina deseja a contratação do centroavante polonês, que chegou à capital alemã na janela de inverno, em janeiro.O portal avança que o clube germânico deseja receber 25 milhões de euros (R$ 163 milhões) para liberar o jogador à Viola. No entanto, a intenção do clube de Florença é que a transação seja fechada com um empréstimo e a obrigação de compra após uma temporada.
Piatek chegou ao Hertha Berlin em janeiro, após passagem pelo Milan. No clube da Alemanha, o polonês de 25 anos marcou cinco gols em 16 partidas.

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