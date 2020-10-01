Fiorentina recebe Sampdoria pelo Campeonato Italiano

Crédito: GIUSEPPE CACACE/AFP

Nesta sexta-feira, a Fiorentina recebe a Sampdoria no Estádio Artemio Franchi, às 15h45 pelo Campeonato Italiano. A competição conseguiu colocar as partidas atrasadas em dia e abre a sua terceira rodada.

A Fiorentina ocupa a 11ª colocação na tabela do Campeonato Italiano com três pontos conquistados. Na última rodada, o time perdeu fora de casa por 4 x 3 para Inter de Milão em um grande jogo.