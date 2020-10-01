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futebol

Fiorentina recebe Sampdoria pelo Campeonato Italiano

competição conseguiu colocar as partidas atrasadas em dia e abre a sua terceira rodada...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 15:02

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:02

Crédito: GIUSEPPE CACACE/AFP
Nesta sexta-feira, a Fiorentina recebe a Sampdoria no Estádio Artemio Franchi, às 15h45 pelo Campeonato Italiano. A competição conseguiu colocar as partidas atrasadas em dia e abre a sua terceira rodada.
A Fiorentina ocupa a 11ª colocação na tabela do Campeonato Italiano com três pontos conquistados. Na última rodada, o time perdeu fora de casa por 4 x 3 para Inter de Milão em um grande jogo.
A Sampdoria não começou bem o campeonato italiano e soma duas derrotas até aqui. Na zona de rebaixamento, a equipe entra pressionada pela vitória sobre a Fiorentina.

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