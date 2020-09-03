futebol

Fiorentina perto de contratar o uruguaio Lucas Torreira, do Arsenal

De acordo com o 'Calciomercato', volante uruguaio, de 24 anos, deseja voltar a jogar na Itália e está perto de vestir a camisa do time Viola, dirigido por Giuseppe Iachini...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:13

LanceNet

Crédito: Divulgação
De acordo com o 'Calciomercato', Lucas Torreira vai regressar ao futebol italiano e assinar com a Fiorentina. Segundo a publicação, os Gunners chegaram à um acordo com a equipe Viola para a saída do meio-campista uruguaio, de 24 anos. Ele tem contrato com o clube inglês até 2023 e conhece bem o país da bota.
Conforme noticiado pelo veículo de comunicação italiano, a equipe de Giuseppe Iachini deve pagar o valor de 8 milhões de euros por uma temporada, se comprometendo a efetuar o pagamento de 16 milhões de euros em junho de 2021 para contratar o atleta em definitivo. Formado no Montevideo Wanderers, Lucas Torreira passou quatro anos na Itália, em clubes como Pescara e Sampdoria, antes de assinar com o Arsenal em 2018. Desde que chegou à Inglaterra, o volante já disputou 89 partidas e marcou 4 gols. Pelo clube londrino, ele conquistou a Copa da Inglaterra e a Supertaça da Inglaterra.

