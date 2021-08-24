Fiorentina manifesta desejo de contratar o lateral Guga, do Atlético-MG, diz imprensa italiana

O Atlético-MG terá nova chance de negociar o lateral-direito Guga, de 22 anos. O jogador está na mira da Fiorentina, da Itália, segundo o site Viola News, especialista em transferências no mercado da bola. A equipe de Florença teria oferecido 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) por Guga, que atualmente não é titular no elenco alvinegro. O jornalista do Viola News, Nicolò Schira, afirmou que clube italiano está em busca de jogador para a posição e foi oferecido à Fiorentina. O fato de Guga ter passaporte europeu pode ajudar numa possível negociação, já que ele não ocuparia a vaga de um atleta extracomunitário. O Atlético-Mg terá direito a 75% da venda, que é o seu percentual dos direitos econômicos de Guga. O Avaí, ex-clube do lateral, possui os outros 25%. Dos R$ 37 milhões da venda, o Galo teria direito à R$ 27,9 milhões. Guga completou 100 jogos pelo clube diante do Fluminense, atuando no lugar de Mariano,que está lesionado, mas em seu período de Galo, nunca foi unanimidade na torcida alvinegra, tendo altos e baixos. A procura pelo lateral é a terceira vinda do mercado europeu. Em 2020, o Atlético recebeu proposta pelo jogador de 4,5 milhões de euros (R$ 27,9 milhões na cotação atual) do Spartak Moscou, da Rússia, mas o negócio não foi concretizado. Guga também esteve no radar do Benfica e Flamengo mas as duas negociações não evoluíram e ele segue no clube mineiro, que defende desde 2019. vindo do Avaí.