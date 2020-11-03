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futebol

Fiorentina estuda a contratação de Maurizio Sarri, ex-Juventus

Treinador estava na Velha Senhora, mas foi demitido no final
da última temporada para a chegada de Andrea Pirlo...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 14:51

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 14:51

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Na 11ª colocação do Campeonato Italiano, a Fiorentina busca um novo comando. De acordo com o "Calciomercato", o clube italiano estuda a contratação de Maurizio Sarri, ex-treinador da Juventus. Com mais derrotas do que vitórias no comando da Fiorentina, Giuseppe Iachini não está convencendo os dirigentes da Viola e pode estar de saída do clube.
Sarri tem interesse em assumir o cargo. Com 61 anos, o treinador está sem clube desde que deixou a Juventus no final da última temporada para dar lugar a Andrea Pirlo.

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