Fiorentina estuda a contratação de Maurizio Sarri, ex-Juventus

Na 11ª colocação do Campeonato Italiano, a Fiorentina busca um novo comando. De acordo com o "Calciomercato", o clube italiano estuda a contratação de Maurizio Sarri, ex-treinador da Juventus. Com mais derrotas do que vitórias no comando da Fiorentina, Giuseppe Iachini não está convencendo os dirigentes da Viola e pode estar de saída do clube.