Fiorentina estuda a contratação de Maurizio Sarri, ex-Juventus

Na 11ª colocação do Campeonato Italiano, a Fiorentina busca um novo comando. De acordo com o "Calciomercato", o clube italiano estuda a contratação de Maurizio Sarri, ex-treinador da Juventus. Com mais derrotas do que vitórias no comando da Fiorentina, Giuseppe Iachini não está convencendo os dirigentes da Viola e pode estar de saída do clube.
Sarri tem interesse em assumir o cargo. Com 61 anos, o treinador está sem clube desde que deixou a Juventus no final da última temporada para dar lugar a Andrea Pirlo.