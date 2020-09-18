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Fiorentina e Torino se enfrentam na abertura do Campeonato Italiano

Equipes buscam começar bem a competição e superar campanha da temporada passada...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 15:09
Crédito: Reproduçã / Twitter
Neste sábado, Fiorentina x Torino se enfrentam, às 13h, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Artemio Franchi. Os times buscam começar bem a competição e superar a campanha da temporada passada, onde ficaram longe das vagas de torneios europeus.
A Fiorentina se reforçou e trouxe novos jogadores para o elenco, como Boateng. Os atletas se juntam a Ribery e assim tentar alçar vôos maiores na Série A.
Por outro lado, o Torino quer fazer uma campanha mais seguro do que na última temporada. A equipe lutou contra o rebaixamento e buscou alguns reforços como Rodriguez e João Cancello para ter um ano mais tranquilo para o torcedor.

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