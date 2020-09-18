Fiorentina e Torino se enfrentam na abertura do Campeonato Italiano

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Neste sábado, Fiorentina x Torino se enfrentam, às 13h, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Artemio Franchi. Os times buscam começar bem a competição e superar a campanha da temporada passada, onde ficaram longe das vagas de torneios europeus.

A Fiorentina se reforçou e trouxe novos jogadores para o elenco, como Boateng. Os atletas se juntam a Ribery e assim tentar alçar vôos maiores na Série A.