Fiorentina é mais um clube interessado em Thiago Silva

De saída do Paris Saint-Germain, Thiago Silva começa a conhecer possíveis interessados em seu futebol. De acordo com o "Corriere Dello Sport", a Fiorentina quer contar com o zagueiro brasileiro. A Fiorentina fez uma proposta ao empresário do jogador no valor de quatro milhões de euros por ano (cerca de R$ 27 milhões) durante duas temporadas.