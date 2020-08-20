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futebol

Fiorentina é mais um clube interessado em Thiago Silva

De saída do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro
também está na mira de Chelsea e Everton...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 11:27

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:27

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
De saída do Paris Saint-Germain, Thiago Silva começa a conhecer possíveis interessados em seu futebol. De acordo com o "Corriere Dello Sport", a Fiorentina quer contar com o zagueiro brasileiro. A Fiorentina fez uma proposta ao empresário do jogador no valor de quatro milhões de euros por ano (cerca de R$ 27 milhões) durante duas temporadas.
Apesar da proposta, Thiago Silva mantém o desejo de só conversar com os clubes após a final da Liga dos Campeões. O zagueiro está focado no torneio e pediu ao seu empresário para aguardar.
Além da Fiorentina, Chelsea e Everton também estão interessados em contar com o jogador.

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