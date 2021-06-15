Finlândia x Rússia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

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A Finlândia encara a Rússia fora de casa pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa nesta quarta-feira, às 10h (horário de Brasília). A equipe dirigida por Markku Kanerva conquistou uma importante vitória sobre a Dinamarca na estreia e pode se classificar para as oitavas de final em caso de novo triunfo.Situação

- Três pontos ao fim de um jogo é excelente, mas isso não basta para nós. Já nos espera o nosso novo desafio, a Rússia. Vamos confiantes para essa partida, depois de não termos sofrido nenhum gol contra uma equipe (Dinamarca) muito boa - disse Markku Kanerva, técnico da Finlândia.

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Tabela

Com a vitória da Bélgica sobre a Rússia também no último sábado, a Finlândia está empatada em pontos com a equipe de Roberto Martínez. Com isso, a equipe que participa da primeira Euro de sua história precisa vencer os rivais desta quarta para abrir seis pontos de vantagem e torcer para que Lukaku e companhia derrotem a Dinamarca.

FICHA TÉCNICA:Finlândia x Rússia

Data e horário: 16/6/2021, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Krestovsky, em São Petesburgo (RUS)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FINLÂNDIA (Técnico: Markku Kanerva)Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Desfalques: Nikolai Alho (machucado)

RÚSSIA (Técnico: Stanislav Cherchesov)Shunin; Mário Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Karavaev; Barinov, Ozdoev; Zobnin, Miranchuk, Golovin; Dzyuba