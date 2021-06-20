futebol

Finlândia x Bélgica: onde assistir e prováveis escalações

Em partida decisiva na rodada final do grupo B da Eurocopa, Finlândia e Bélgica se enfrentam na briga pela classificação...
LanceNet

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 18:42

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Nesta segunda-feira, a Seleção Finlandesa enfrenta a Seleção Belga na Gazprom Arena, na cidade de São Petesburgo, pela terceira rodada do grupo B da Eurocopa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá os classificados para o mata-mata.
Veja a tabela da EurocopaA Seleção Finlandesa ocupa a terceira colocação do grupo B com três pontos somados nos dois primeiros jogos. Para conseguir a classificação para o mata-mata de forma imediata, a vitória é essencial, mas ainda existe a possibilidade do terceiro colocado avançar.
- Acho que talvez só a equipe acreditasse que poderíamos estar nesta posição. Temos sonhado com isso. Em primeiro lugar, sonhávamos em nos classificar para o Euro, agora sonhamos em passar à fase a eliminar - disse Markku Kanerva, treinador da Finlândia.
Os belgas conseguiram duas vitórias nos seus dois jogos na Eurocopa, e buscam conseguir mais três pontos contra a Finlândia para fechar a fase de grupos na liderança. Ainda que a classificação não esteja confirmada, um empate já coloca a Bélgica no mata-mata.
- Não é tanto que eu ficaria desapontado por não terminar como cabeça do grupo amanhã. É mais que ficaria desapontado se não estivéssemos no nosso nível esperado. Cada vez que você vence, você cresce. Se você perder, significa que você simplesmente não foi bom o suficiente - disse Roberto Martínez, treinador da Bélgica.FICHA TÉCNICAFINLÂNDIA x BÉLGICA - Eurocopa, grupo B
Data e horário: 21/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Gazprom Arena, em São Petesburgo (RUS)Árbitro: Felix Brych (ALE) Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Onde assistir: SporTV
FINLÂNDIA (Treinador: Markku Kanerva)Hrádecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy e Uronen; Sparv, Kauko e Kamara; Pukki e Lod.
BÉLGICA (Treinador: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Denayer e Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne e Carrasco; Mertens, Eden Hazard e Lukaku.

