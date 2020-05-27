Finalistas da Copa da Hungria foram definidos nesta terça-feira

Crédito: Título da Copa da Hungria será disputado entre o tradicional Honved e oMezokovest (Arquivo

Foram conhecidos nesta terça-feira os finalistas da Copa da Hungria: Mezokovest e Honved. O primeiro empatou com o atual campeão da competição, o Fehervar, em 2 a 2. Como o duelo de ida terminou 1 a 1, o Mezoko venceu por ter feito um gol a mais como visitante. Já o Honved recebeu o MTK, num duelo de grandes do país, e ficou no 0 a 0, mesmo placar da ida. Com isso o jogo foi para os pênaltis e o Honved venceu por 5 a 4.

Como foram os jogos

No Estádio Sostoi, em Székesfehérvár, o Mezokovest chegou a abrir 2 a 0, gols de Zivivadze e Pekar. Porém, os donos da casa reagiram, empataram, com Hodzic e Stopira, mas não conseguiram a virada.

Já o Honved, em seus estádio, o Bozsik Jozsef, fez jogo equilibrado e sem gols. Nos pênaltis, levou a melhor.