Finalistas da Copa da Hungria foram definidos nesta terça-feira

Foram conhecidos nesta terça-feira os finalistas da Copa da Hungria: Mezokovest e Honved. O primeiro empatou com o atual campeão da competição, o Fehervar, em 2 a 2. Como o duelo de ida terminou 1 a 1, o Mezoko venceu por ter feito um gol a mais como visitante. Já o Honved recebeu o MTK, num duelo de grandes do país, e ficou no 0 a 0, mesmo placar da ida. Com isso o jogo foi para os pênaltis e o Honved venceu por 5 a 4.
Como foram os jogos
No Estádio Sostoi, em Székesfehérvár, o Mezokovest chegou a abrir 2 a 0, gols de Zivivadze e Pekar. Porém, os donos da casa reagiram, empataram, com Hodzic e Stopira, mas não conseguiram a virada.
Já o Honved, em seus estádio, o Bozsik Jozsef, fez jogo equilibrado e sem gols. Nos pênaltis, levou a melhor.
A final da Copa da Hungria ainda terá a data confirmada. O Honved tenta o seu oitavo caneco e o Mezokovest, o primeiro.E MAIS:Com gol de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoWerder Bremen e M`gladbach empatam sem gols na BundesligaWolfsburg goleia o Bayer Leverkusen fora de casa pela BundesligaSchalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na BundesligaRB e Hertha duelam em ótimo momento das duas equipes E MAIS: