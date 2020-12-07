Finalista! Grêmio bate Corinthians e vai a decisão da Liga das Américas no Futebol 7

Crédito: Luciano Maciel/Grêmio Futebol 7

Além de estar vivo na disputa da Libertadores na equipe de futebol de campo, no futebol 7 o Tricolor também tem plenas condições de conquistar um título continental onde, na Liga das Américas, passou na semifinal pelo Corinthians no último domingo (6).

Jogando contra a equipe paulista sem contar com a presença do grande astro contratado para a categoria (Falcão), o Imortal marcou seus gols ainda na primeira etapa por intermédio de Guinho e Cojak.

Agora, o Imortal espera para saber qual time será o seu oponente na decisão que ocorrerá apenas em março de 2021. A equipe em questão irá sair de uma etapa classificatória que vai ter como sede a cidade de Buenos Aires e também clubes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e México.