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Finalista! Grêmio bate Corinthians e vai a decisão da Liga das Américas no Futebol 7

Regulamento faz com que o Tricolor esteja qualificado, também, para o Mundial de Clubes da categoria que acontecerá em 2021 na Rússia...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 11:33

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 11:33

Crédito: Luciano Maciel/Grêmio Futebol 7
Além de estar vivo na disputa da Libertadores na equipe de futebol de campo, no futebol 7 o Tricolor também tem plenas condições de conquistar um título continental onde, na Liga das Américas, passou na semifinal pelo Corinthians no último domingo (6).
Jogando contra a equipe paulista sem contar com a presença do grande astro contratado para a categoria (Falcão), o Imortal marcou seus gols ainda na primeira etapa por intermédio de Guinho e Cojak.
Agora, o Imortal espera para saber qual time será o seu oponente na decisão que ocorrerá apenas em março de 2021. A equipe em questão irá sair de uma etapa classificatória que vai ter como sede a cidade de Buenos Aires e também clubes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e México.
Entretanto, mesmo sem ainda saber do adversário na final da Liga das Américas, a equipe de Futebol 7 do Grêmio já está garantida no Mundial de Clubes que ocorrerá em 2021 na Rússia mediante ao regulamento existente no torneio.

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