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Finalista, Flamengo tem três jogadores concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Libertadores

Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta são os concorrentes pelo lado rubro-negro; os outros candidatos são do Palmeiras: Weverton, Raphael Veiga e Rony...
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Publicado em 

29 out 2021 às 10:46

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 10:46

Crédito: EVARISTO SA / POOL / AFP
O jogador escolhido será premiado com um anel exclusivo e personalizado com pedras preciosas. A joia ainda não foi revelada. Nas duas últimas edições do campeonato, o prêmio foi entregue para os jogadores Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019, e Marinho, do Santos, no ano passado.
> Fla joga 'decisão' amanhã! Veja a tabela do Brasileirão
A votação para o BOTT ("Best of the Tournament") teve início na última quinta-feira (28 de outubro). Para votar, é necessário realizar um cadastro gratuito no site oficial da premiação.

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