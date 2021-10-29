Finalista, Flamengo tem três jogadores concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Libertadores

O jogador escolhido será premiado com um anel exclusivo e personalizado com pedras preciosas. A joia ainda não foi revelada. Nas duas últimas edições do campeonato, o prêmio foi entregue para os jogadores Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019, e Marinho, do Santos, no ano passado.
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A votação para o BOTT ("Best of the Tournament") teve início na última quinta-feira (28 de outubro). Para votar, é necessário realizar um cadastro gratuito no site oficial da premiação.