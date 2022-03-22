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‘Finalíssima’ entre Itália e Argentina será disputada em Wembley

Campeã da Eurocopa e da Copa América vão se enfrentam no dia 1º de julho; ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 13:31

Publicado em 22 de Março de 2022 às 13:31

A Uefa e a Conmebol divulgaram nesta terça-feira que a ‘Finalíssima’ entre Itália e Argentina será disputada em Wembley, no dia 1º de junho. O encontro marca o duelo entre a campeã da Eurocopa e da Copa América. > Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
Os ingressos para a decisão em Londres serão comercializados a partir desta quinta-feira, dia 24 de março. Ao todo, 86 mil bilhetes serão disponibilizados. Os preços variam de 25 a 99 libras (R$ 163 a R$ 648). Confira abaixo como comprar.
As informações para a compra estão disponíveis no site da Conmebol (conmebol.com).
Categoria 3: 25 libras (R$ 163)Categoria 2: 40 libras (R$ 261)Categoria 1: 55 libras (R$ 360)Ticket+: 99 libras (R$ 648)
Os ingressos de ‘Ticket+’ correspondem à Categoria 1, mas terá também o acesso ao Wembley Club, lounge premium, com bebidas, bar e refeições. Os bilhetes para pessoas com deficiência (PcD) vão custar 25 libras.
Crédito: Wembley,estádioemLondres,palcoda'Finalíssima'(Foto:AFP

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