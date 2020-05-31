Final feliz! Fluminense anuncia retorno do ídolo Fred

Atacante Fred está de volta ao Fluminense Crédito: Nelson Perez / Fluminense FC

O atacante Fred está finalmente de volta ao Fluminense. As negociações que se arrastavam desde o final do Brasileirão 2019 tiveram um desfecho, neste domingo. O anúncio foi feito nas redes sociais do Tricolor, antes da reprise da vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pela Rede Globo, partida que garantiu o quarto título nacional do Tricolor, em 2012.

Em um vídeo com cerca de um minuto de duração, foram exibidas imagens dos uniformes que serão usados pelo jogador e alguns gols marcantes dele com a camisa tricolor. As imagens tiveram como trilha sonora o tradicional grito da torcida "O Fred vai te pegar". ELE VOLTOU! #VaiTePegar pic.twitter.com/oGOg0hpvU1 Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) May 31, 2020 As conversas entre o estafe do atleta e o presidente Mário Bittencourt avançaram nos últimos dias. Fred conseguiu na Justiça se desvincular do Cruzeiro, seu ex-clube por meio de uma liminar, em fevereiro. O departamento jurídico do Flu temia uma reviravolta nos tribunais que obrigassem o atacante a retornar à Raposa. A pandemia do COVID-19 também contribuiu para a demora da concretização do acerto entre as partes.

Fred foi o convidado especial da transmissão da partida deu o título brasileiro ao Flu há oito anos. Aos 36 anos, ele sempre manifestou publicamente o desejo de retornar às Laranjeiras para encerrar a carreira. Do lado tricolor, o presidente Mário Bittencourt sempre mostrou o desejo de repatriar o camisa 9.

O contrato firmado pelo jogador vai até o fim de 2022. Fred aceitou uma significativa redução salarial fixa, mas estão previstas no acordo alguns pagamentos variáveis que podem aumentar a remuneração total.