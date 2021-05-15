Final da Taça Rio: Botafogo já venceu o Vasco às 11h, mas tem histórico ruim em jogos de manhã

Partidas pela manhã, historicamente, não trazem boas memórias ao Botafogo, que mais perdeu do venceu jogando neste horário. Para a final da Taça Rio diante do Vasco, que será disputada às 11h05 deste domingo no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro pode se agarrar a algo positivo: um dos poucos triunfos nestes duelos foi justamente contra o Cruz-Maltino.
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Foi há praticamente dois anos, em uma partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo equilibrado, coube a Diego Souza construir o placar da vitória no Estádio Nilton Santos com um chute forte dentro da pequena área, após cruzamento de Rodrigo Pimpão.
O histórico, porém, não traz boas lembranças para o Alvinegro em grande parte dos momentos. Desde que os jogos pela manhã foram implantados pela CBF, em 2015, o Botafogo soma três vitórias, seis empates e cinco derrotas em duelos neste período, com um aproveitamento de 35,7%.
Se o Botafogo pode "levar" outra notícia positiva para a final da Taça Rio é a de que o Estádio Nilton Santos foi palco de oito desses jogos e ficou marcado justamente por todas as vitórias do Botafogo no período da manhã.
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A Taça Rio será disputada em dois confrontos: o jogo da volta será em São Januário. Em caso de empate no placar agregado a decisão será na cobrança de pênaltis. O vencedor do troféu garante R$ 1 milhão.JOGOS DO BOTAFOGO ÀS 11H:Botafogo 2 x 3 Paysandu - 23/08/2015 (Estádio Nilton Santos)Botafogo 0 x 1 São Paulo - 15/05/2016 (Raulino de Oliveira)Santos 3 x 0 Botafogo - 05/06/2016 (Pacaembu)Botafogo 1 x 1 Vitória - 12/06/2016 (Raulino de Oliveira)Flamengo 0 x 0 Botafogo - 04/06/2017 (Raulino de Oliveira)Botafogo 2 x 2 Coritiba - 11/06/2017 (Estádio Nilton Santos)Paraná 1 x 1 Botafogo - 12/08/2018 (Vila Capanema)Botafogo 1 x 0 América-MG - 16/09/2018 (Estádio Nilton Santos)Botafogo 1 x 0 Vasco - 02/06/2019 (Estádio Nilton Santos)Botafogo 0 x 1 Santos - 21/07/2019 (Estádio Nilton Santos)Botafogo 1 x 2 São Paulo - 21/09/2019 (Estádio Nilton Santos)Botafogo 6 x 2 Cabofriense - 28/06/2020 (Estádio Nilton Santos)Flamengo 1 x 1 Botafogo - 23/08/2020 (Maracanã)Botafogo 1 x 1 Fluminense - 04/10/2020 (Estádio Nilton Santos)