Final da Taça Rio: Botafogo já venceu o Vasco às 11h, mas tem histórico ruim em jogos de manhã

Crédito: Thiago Ribeiro/Botafogo

Partidas pela manhã, historicamente, não trazem boas memórias ao Botafogo, que mais perdeu do venceu jogando neste horário. Para a final da Taça Rio diante do Vasco, que será disputada às 11h05 deste domingo no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro pode se agarrar a algo positivo: um dos poucos triunfos nestes duelos foi justamente contra o Cruz-Maltino.

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Foi há praticamente dois anos, em uma partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo equilibrado, coube a Diego Souza construir o placar da vitória no Estádio Nilton Santos com um chute forte dentro da pequena área, após cruzamento de Rodrigo Pimpão.

O histórico, porém, não traz boas lembranças para o Alvinegro em grande parte dos momentos. Desde que os jogos pela manhã foram implantados pela CBF, em 2015, o Botafogo soma três vitórias, seis empates e cinco derrotas em duelos neste período, com um aproveitamento de 35,7%.

Se o Botafogo pode "levar" outra notícia positiva para a final da Taça Rio é a de que o Estádio Nilton Santos foi palco de oito desses jogos e ficou marcado justamente por todas as vitórias do Botafogo no período da manhã.

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