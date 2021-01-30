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futebol

Final da Libertadores, Premier League e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de sábado

Palmeiras e Santos azem a tão aguardada decisão da Copa Librtadores 2020, muita Premier League e campeonatos europeus ao longo do dia; confira os horários...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 03:00
Crédito: Final da Libertadores é a principal aração deste sábado (30 (Montagem Lance! Fotos: Cesar Greco/Palmeiras; Ivan Storti/Santos)
O sábado de futebol reserva muita emoção para os torcedores de todos os clubes brasileiros, pois acontece às 17h (de Brasília), a tão esperada final da Libertadores 2020 entre Palmeiras e Santos, no Maracanã. O grande jogo terá transmissão da TV aberta e fechada e a cobertura começará horas antes da bola rolar.Também terá futebol em muitos campeonatos da Europa, como o clássico entre Arsenal e Manchester United, às 14h30 pela Premier League, o líder Manchester City também entra em campo às 12h, além da disputa do Campeonato Italiano e do Campeonato Alemão, com Juventus e Bayern de Munique em campo.
>Simule as últimas rodadas do Brasileirão e veja quem será o campeãoAs finais das Séries C e D entre Remo x Vila Nova e Floresta x Mirassol ocorrem às 17h e 16h com transmissão via streaming e para todo o Brasil pela televisão.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
INGLÊSEverton x Newcastle - 09h30Transmissão: ESPN Brasil
Crystal Palace x Wolverhampton - 12hTransmissão: ESPN
Manchester City x Sheffield United - 12hTransmissão: DAZN
West Brom x Fulham - 12hTransmissão: DAZN
Arsenal x Manchester United - 14h30Transmissão: ESPN Brasil
Southampton x Aston VillaTransmissão: ESPN Brasil
ITALIANOBologna x Milan - 11hTransmissão: Estádio TNT Sports
Sampdoria x Juventus - 14hTransmissão: SporTV 2 e Band
Inter de Milão x Benevento - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports e RAI Itália
ALEMÃOBayern de Munique x Hoffenheim - 11h30Transmissão: One Football App
Borussia Dortmund x Ausburg - 11h30Transmissão: One Football App
Frankfurt x Hertha Berlin - 11h30Transmissão: One Football App
Union Berlin x Borussia Monchengladbach - 11h30Transmissão: One Football App
Werder Bremen x Schalke 04 - 11h30Transmissão: One Football App
RB Leipzig x Bayer Leverkusen - 14h30Transmissão: One Football App
ESPANHOLValencia x Elche - 14h30Transmissão: Fox Premium
Villarreal x Real Sociedad - 17hTransmissão: Fox Premium
SÉRIE DFloresta x Mirassol - 16hTransmissão: CBF TV e TV Brasil
SÉRIE CRemo x Vila Nova - 17hTransmissão: CBF TV e DAZN
LIBERTADORESPalmeiras x Santos - 17hTransmissão: SBT e Fox Sports

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