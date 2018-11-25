Final da Libertadores entre River e Boca é adiada pela Conmebol

Torcedores do River Plate entram em confronto com policiais no entorno do Estádio Monumental de Núñez antes da partida contra o Boca Juniors pela final da Copa Libertadores 2018, em Buenos Aires, Argentina, neste sábado (24). Crédito: SEBASTIAN PANI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, anunciou o adiamento da final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, que seria realizada neste domingo (25), no Monumental de Nuñez, após um adiamento inicial do confronto, que estava marcado para sábado (24). O dirigente indicou que vai se reunir com os presidentes dos dois clubes para definir uma nova data para a decisão.

A partida decisiva ocorreria no sábado, mas precisou ser adiada após o ônibus que transportava os jogadores do Boca Juniors ser atacado por torcedores do River Plate. Após alguns adiamentos, a Conmebol havia marcado a partida para este domingo, às 18 horas (de Brasília), mas optou por um novo adiamento, sem uma data determinada.