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Final da Libertadores entre River e Boca é adiada pela Conmebol

A partida decisiva ocorreria no sábado, mas precisou ser adiada após o ônibus que transportava os jogadores do Boca Juniors ser atacado por torcedores do River Plate.

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 18:37
Torcedores do River Plate entram em confronto com policiais no entorno do Estádio Monumental de Núñez antes da partida contra o Boca Juniors pela final da Copa Libertadores 2018, em Buenos Aires, Argentina, neste sábado (24). Crédito: SEBASTIAN PANI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, anunciou o adiamento da final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, que seria realizada neste domingo (25), no Monumental de Nuñez, após um adiamento inicial do confronto, que estava marcado para sábado (24). O dirigente indicou que vai se reunir com os presidentes dos dois clubes para definir uma nova data para a decisão.
A partida decisiva ocorreria no sábado, mas precisou ser adiada após o ônibus que transportava os jogadores do Boca Juniors ser atacado por torcedores do River Plate. Após alguns adiamentos, a Conmebol havia marcado a partida para este domingo, às 18 horas (de Brasília), mas optou por um novo adiamento, sem uma data determinada.
"O que aconteceu é uma vergonha, não é futebol", afirmou Domínguez, em entrevista ao Fox Sports, acrescentando que a partida não pode ser realizada neste momento pela inexistência de igualdade esportiva, diante das lesões sofridas por alguns jogadores do Boa Juniors.

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