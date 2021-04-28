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futebol

Final da Europa League por contar com 10 mil torcedores no estádio

Decisão está marcada para ser disputada em Gdansk, na Polônia, no próximo dia 26 de maio. Local do jogo tem capacidade para receber quase 44 mil pessoas...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 11:58
Crédito: Troféu da Europa League pode ser erguido diante de 10 mil torcedores (Divulgação/Uefa
A final da Europa League, que será disputada no próximo dia 26 de maio no Estádio Gdansk, na Polônia, pode acontecer diante de 10 mil torcedores. A Uefa e as autoridades locais trabalham para que a decisão tenha público, uma vez que os casos de Covid-19 tem caído no país, segundo o Daily Mail".A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito ainda nesta sexta-feira e a partida pode ser a primeira na Polônia a receber os fãs desde o início da pandemia. No entanto, restam detalhes a serem resolvidos, como a questão da alocação dos turistas.
> Veja a tabela da Europa League
Nesta quinta-feira, o Manchester United recebe a Roma pelo prmeiro jogo da semifinal, enquanto o Arsenal viaja para a Espanha e encara o Villarreal. Os dueloes de volta serão na próxima semana, quando conheceremos os dois finalistas.

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