Final da Europa League por contar com 10 mil torcedores no estádio

A final da Europa League, que será disputada no próximo dia 26 de maio no Estádio Gdansk, na Polônia, pode acontecer diante de 10 mil torcedores. A Uefa e as autoridades locais trabalham para que a decisão tenha público, uma vez que os casos de Covid-19 tem caído no país, segundo o Daily Mail".A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito ainda nesta sexta-feira e a partida pode ser a primeira na Polônia a receber os fãs desde o início da pandemia. No entanto, restam detalhes a serem resolvidos, como a questão da alocação dos turistas.