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futebol

Final da Copa do Rei da temporada 2019-2020 tem data marcada

Jogo entre Athletic Bilbao e Real Sociedad deveria ter acontecido ainda em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 15:30
Crédito: Divulgação
A Federação Espanhola decidiu que a final da Copa do Rei da temporada 2019-2020, adiada por conta da pandemia de Covid-19, acontecerá no dia 3 de abril, catorze dias antes da final da atual temporada. O confronto será disputado por Athletic Bilbao e Real Sociedad, e acontecerá no Estádio de La Cartuja, em Sevilla.
Veja a tabela do EspanholA final da última Copa do Rei deveria ter acontecido em abril de 2020, mas foi adiada por conta da pandemia. Os espanhóis acreditavam na hipótese de ter o público presente na decisão mas, com o estado atual da Espanha, o jogo seguirá com portões fechados.
Athletic Bilbao e Real Sociedad, protagonistas do dérbi basco, se enfrentarão catorze dias antes da final da atual edição da Copa do Rei, competição esta que ainda segue nas oitavas de final. Para definir os classificados, falta ser definido apenas o confronto entre Athletic Bilbao e Alcoyano.

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