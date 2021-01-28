Final da Copa do Rei da temporada 2019-2020 tem data marcada

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A Federação Espanhola decidiu que a final da Copa do Rei da temporada 2019-2020, adiada por conta da pandemia de Covid-19, acontecerá no dia 3 de abril, catorze dias antes da final da atual temporada. O confronto será disputado por Athletic Bilbao e Real Sociedad, e acontecerá no Estádio de La Cartuja, em Sevilla.

Veja a tabela do EspanholA final da última Copa do Rei deveria ter acontecido em abril de 2020, mas foi adiada por conta da pandemia. Os espanhóis acreditavam na hipótese de ter o público presente na decisão mas, com o estado atual da Espanha, o jogo seguirá com portões fechados.