AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Final da Copa da Inglaterra pode contar com 10 mil torcedores

Federação Inglesa quer que final da FA Cup sirva como uma espécie de evento teste. Decisão está marcada para o dia 15 de maio e não pode ser adiada por conta da Euro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 13:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 13:38
Crédito: AFP
A final da Copa da Inglaterra, marcada para o dia 15 de maio, pode receber cerca de 10 mil torcedores, segundo o “Daily Mail”. Na última segunda-feira, o governo britânico divulgou o plano de retomada às atividades e os eventos esportivos não deveriam receber público até o dia 17 de maio. No entanto, a Associação de Futebol da Inglaterra deve pedir permissão para que a FA Cup seja tratada como um evento teste.A data da final da Copa da Inglaterra não pode ser postergada porque o Wembley estará nas mãos da Uefa por conta da realização da Eurocopa. A Federação Inglesa está desesperada tentando fazer com que o último jogo da temporada no país conte com a torcida das duas equipes finalistas pela primeira vez desde março de 2020.
O plano do Primeiro-Ministro Boris Johnson consiste em quatro etapas da reabertura gradual da Inglaterra em relação às medidas contra a Covid-19. A presença do público sem restrição nos estádios de futebol e arenas esportivas está marcada para o dia 21 de junho, data da última fase do processo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória
Cartão do Bolsa Família
Populismo à brasileira: entre números e narrativas
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) consagrou, na Suíça, quatro bispos sem autorização do papa
Grupo excomungado pelo papa tem duas capelas "amigas" no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados