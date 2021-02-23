Final da Copa da Inglaterra pode contar com 10 mil torcedores

A final da Copa da Inglaterra, marcada para o dia 15 de maio, pode receber cerca de 10 mil torcedores, segundo o “Daily Mail”. Na última segunda-feira, o governo britânico divulgou o plano de retomada às atividades e os eventos esportivos não deveriam receber público até o dia 17 de maio. No entanto, a Associação de Futebol da Inglaterra deve pedir permissão para que a FA Cup seja tratada como um evento teste.A data da final da Copa da Inglaterra não pode ser postergada porque o Wembley estará nas mãos da Uefa por conta da realização da Eurocopa. A Federação Inglesa está desesperada tentando fazer com que o último jogo da temporada no país conte com a torcida das duas equipes finalistas pela primeira vez desde março de 2020.
O plano do Primeiro-Ministro Boris Johnson consiste em quatro etapas da reabertura gradual da Inglaterra em relação às medidas contra a Covid-19. A presença do público sem restrição nos estádios de futebol e arenas esportivas está marcada para o dia 21 de junho, data da última fase do processo.