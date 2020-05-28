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Final da Copa da Áustria marca o retorno do futebol no país nesta sexta

Hexacampeão nacional, o RB busca o bi na competição é é o grande favorito. Afinal, enfrentará o azarão e surpreendente Lustenau, time da Terceirona austríaca...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 18:31

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:31

Crédito: Hulmer é um dos destaques do Red Bull Salzburg, que hoje decide o título da Copa da Áustria com o Lustenau (AFP
Mais um país europeu inicia hoje a retomada do seu futebol após a paralisação das atividades esportivas por causa da pandemia da Covid-19. Trata-se da Áustria. E com jogo que vale o título da Copa da Áustria. Às 14h (de Brasília) o RB Salzburg faz a final com o Austria Lustenau. O jogo será no Wörthersee Stadion, em Klagenfurt.
O duelo é um confronto entre David e Golias: o RB - clube mais rico do país e administrado pela Red Bull - é o atual hexacampeão nacional, atual campeão da Copa e nesta quinta-feira assumiu no tapetão a liderança da atual edição da Liga austríaca por causa de uma punição de 12 pontos do então lider LASK (leia mais abaixo). Já o Lustenau joga na Terceira Divisão e terá de disputar um playoff para evitar o rebaixamento.
Nas apostas ​Não por acaso o RB é superfavorito a ponto de todas as casas de aposta pagarem 1,1 ou 1,2 euro para cada euro apostado. Já quem se aventurar a apostar no Lustenau receberia de 18 a 20 euros para cada 1 apostado.
Embora entre como azarão, o Lustenau não pode ser totalmente descartado. Afinal, em 2010/2011 foi vice-campeão da Copa da Áustria (perdeu pra o Ried). Vale citar que o Lustenau tenta ser o segundo time da Terceirona a vencer a Copa da Áustria. O primeiro e único foi o Pasching, em 2012/2013 (este clube hoje está na Segundona) .
Liga Austríaca
Nesta quinta-feira, a federação local resolveu punir o LASK Linz com a perde da 12 pontos e multa de 75 mil euros (R$ 450 mil) por ter realizados treinos normais e não treinos em grupos quando o trabalhos passaram a ser liberados com o fim do isolamento por causa da pandemia do novo Coronavírus. Com isso, o LASK perde a liderança para o RB, mas ainda cabe recurso. O Austríaco está no seu hexagonal do título e restam dez rodadas. A tabela, antes da punição, colocava o LASK com 27 pontos contra 24 do RB. E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que atuaram pela equipeConheça as maiores torcidas dos principais países do fut. europeuVeja a evolução das maiores torcidas do Brasil entre 1998 e 2020 E MAIS:

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