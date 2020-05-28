Final da Copa da Áustria marca o retorno do futebol no país nesta sexta

Crédito: Hulmer é um dos destaques do Red Bull Salzburg, que hoje decide o título da Copa da Áustria com o Lustenau (AFP

Mais um país europeu inicia hoje a retomada do seu futebol após a paralisação das atividades esportivas por causa da pandemia da Covid-19. Trata-se da Áustria. E com jogo que vale o título da Copa da Áustria. Às 14h (de Brasília) o RB Salzburg faz a final com o Austria Lustenau. O jogo será no Wörthersee Stadion, em Klagenfurt.

O duelo é um confronto entre David e Golias: o RB - clube mais rico do país e administrado pela Red Bull - é o atual hexacampeão nacional, atual campeão da Copa e nesta quinta-feira assumiu no tapetão a liderança da atual edição da Liga austríaca por causa de uma punição de 12 pontos do então lider LASK (leia mais abaixo). Já o Lustenau joga na Terceira Divisão e terá de disputar um playoff para evitar o rebaixamento.

Nas apostas ​Não por acaso o RB é superfavorito a ponto de todas as casas de aposta pagarem 1,1 ou 1,2 euro para cada euro apostado. Já quem se aventurar a apostar no Lustenau receberia de 18 a 20 euros para cada 1 apostado.

Embora entre como azarão, o Lustenau não pode ser totalmente descartado. Afinal, em 2010/2011 foi vice-campeão da Copa da Áustria (perdeu pra o Ried). Vale citar que o Lustenau tenta ser o segundo time da Terceirona a vencer a Copa da Áustria. O primeiro e único foi o Pasching, em 2012/2013 (este clube hoje está na Segundona) .

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