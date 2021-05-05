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futebol

Final da Champions League deve receber 25 mil torcedores

Cada clube finalista terá direito a quatro mil ingressos para vender entre seus torcedores. Decisão está marcada para o próximo dia 29 de maio e será disputada na Turquia...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 12:00

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:00

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Estádio Olímpico Ataturk, palco da final da Champions League, pode receber cerca de 25 mil torcedores, aproximadamente um terço da capacidade total da arena, segundo o "The Times". Cada equipe que estiver na decisão terá direito a quatro mil ingressos para vender entre seus torcedores.O martelo ainda não foi batido, mas representantes da Uefa conversam com autoridades turcas para definir as logísticas da decisão. Apesar disso, há uma preocupação por conta do grande número de casos de Covid-19 em Istambul, o que poderia atrapalhar os esforços da Inglaterra em erradicar o vírus.
> Veja a tabela da Champions League
Até o próximo dia 17 de maio, o Reino Unido proíbe viagens de seus cidadãos para atividades não essenciais, mas há a expectativa de que a medida possa ser afrouxada. Enquanto isso, a Turquia vive mais um período de lockdown com o objetivo de reduzir o número de casos.
O Manchester City já garantiu sua presença na final da competição após derrotas o Paris Saint-Germain nos dois jogos da semifinal. Nesta quarta-feira, Chelsea e Real Madrid decidem o segundo classificado para a decisão após o empate por 1 a 1 na Espanha.

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