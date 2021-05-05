Final da Champions League deve receber 25 mil torcedores

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

O Estádio Olímpico Ataturk, palco da final da Champions League, pode receber cerca de 25 mil torcedores, aproximadamente um terço da capacidade total da arena, segundo o "The Times". Cada equipe que estiver na decisão terá direito a quatro mil ingressos para vender entre seus torcedores.O martelo ainda não foi batido, mas representantes da Uefa conversam com autoridades turcas para definir as logísticas da decisão. Apesar disso, há uma preocupação por conta do grande número de casos de Covid-19 em Istambul, o que poderia atrapalhar os esforços da Inglaterra em erradicar o vírus.

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Até o próximo dia 17 de maio, o Reino Unido proíbe viagens de seus cidadãos para atividades não essenciais, mas há a expectativa de que a medida possa ser afrouxada. Enquanto isso, a Turquia vive mais um período de lockdown com o objetivo de reduzir o número de casos.