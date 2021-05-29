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futebol

Final da Champions, início do Brasileirão... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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Publicado em 29 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 02:00
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O fim de semana do futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (29), os rivais ingleses Manchester City e Chelsea disputam a taça de campeão da Champions League. A final acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal.
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Vai começar! Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2021
Além disso, o dia também marca o início do Campeonato Brasileiro de 2021. Pela primeira rodada da competição nacional, o São Paulo recebe o Fluminense, às 21h, no Morumbi, com transmissão de SporTV e Premiere.
Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competiçãoConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Vasco x Operário-PR Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
16h - CRB x Remo Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
16h - FC Cincinnati x New England Revolution MLS Onde assistir: DAZN
16h - Columbus Crew x Toronto FC MLS Onde assistir: DAZN
16h - Manchester City x Chelsea Liga dos Campeões Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e HBO Max
16h30 - Confiança x Cruzeiro Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
18h - Los Angeles FC x New York City FC MLS Onde assistir: DAZN
18h15 - Coritiba x Avaí Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Cuiabá x Juventude Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h - Bahia x SantosBrasileirão Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere
20h - LA Galaxy x San Jose Earthquakes MLS Onde assistir: DAZN
21h - São Paulo x FluminenseBrasileirão Onde assistir: SporTV e Premiere

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