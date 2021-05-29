Final da Champions, início do Brasileirão... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O fim de semana do futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (29), os rivais ingleses Manchester City e Chelsea disputam a taça de campeão da Champions League. A final acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal.
The Champions! Veja os brasileiros com mais títulos da Liga dos Campeões
Vai começar! Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2021
Além disso, o dia também marca o início do Campeonato Brasileiro de 2021. Pela primeira rodada da competição nacional, o São Paulo recebe o Fluminense, às 21h, no Morumbi, com transmissão de SporTV e Premiere.
Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competiçãoConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Vasco x Operário-PR Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
16h - CRB x Remo Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
16h - FC Cincinnati x New England Revolution MLS Onde assistir: DAZN
16h - Columbus Crew x Toronto FC MLS Onde assistir: DAZN
16h - Manchester City x Chelsea Liga dos Campeões Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e HBO Max
16h30 - Confiança x Cruzeiro Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
18h - Los Angeles FC x New York City FC MLS Onde assistir: DAZN
18h15 - Coritiba x Avaí Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Cuiabá x Juventude Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h - Bahia x SantosBrasileirão Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere
20h - LA Galaxy x San Jose Earthquakes MLS Onde assistir: DAZN
21h - São Paulo x FluminenseBrasileirão Onde assistir: SporTV e Premiere