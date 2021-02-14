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futebol

Fim do sonho: vitória do Inter 'enterra' sonho de título do Galo

O triunfo Colorado sobre o Vasco acabou com qualquer chance matemática do time mineiro ser o Campeão Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 19:26

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 19:26

Crédito: A igualdade contra o Bahia no jogo pela 36ª rodada deixou o Galo fora da briga pelo título brasileiro-( Pedro Souza / Atlético
O Atlético-MG não será o campeão brasileiro de 2020. O Galo não tem mais chances matemáticas de vencer a competição após a vitória do Internacional sobre o Vasco por 2 a 0, neste domingo, 14 de fevereiro, no Rio, pela 36ª rodada. O Galo ficou sem possibilidades e encerrar jejum de títulos no Brasileiro depois de empatar em casa por 1 a 1 com o Bahia, no sábado, 13, no Mineirão. Outro resultado que “enterrou” as chances alvinegras foi o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Maracanã.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO NA SÉRIE A Agora, o Colorado está na liderança com 69 pontos, enquanto o Fla possui 68, faltando apenas dois jogos para o fim do campeonato. Até o vice-campeonato se tornou uma missão complicada, pois terá de torcer para duas derrotas do Rubro-Negro e ainda vencer seus jogos finais contra Sport e Palmeiras, além de tirar a diferença no saldo de gols, que tem o time carioca com 20 gols de saldo contra 16 do time mineiro.

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