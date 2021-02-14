Fim do sonho: vitória do Inter 'enterra' sonho de título do Galo

O Atlético-MG não será o campeão brasileiro de 2020. O Galo não tem mais chances matemáticas de vencer a competição após a vitória do Internacional sobre o Vasco por 2 a 0, neste domingo, 14 de fevereiro, no Rio, pela 36ª rodada. O Galo ficou sem possibilidades e encerrar jejum de títulos no Brasileiro depois de empatar em casa por 1 a 1 com o Bahia, no sábado, 13, no Mineirão. Outro resultado que “enterrou” as chances alvinegras foi o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Maracanã.