Fim do sonho: vitória do Inter 'enterra' sonho de título do Galo

O Atlético-MG não será o campeão brasileiro de 2020. O Galo não tem mais chances matemáticas de vencer a competição após a vitória do Internacional sobre o Vasco por 2 a 0, neste domingo, 14 de fevereiro, no Rio, pela 36ª rodada. O Galo ficou sem possibilidades e encerrar jejum de títulos no Brasileiro depois de empatar em casa por 1 a 1 com o Bahia, no sábado, 13, no Mineirão. Outro resultado que “enterrou” as chances alvinegras foi o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Maracanã.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO NA SÉRIE A Agora, o Colorado está na liderança com 69 pontos, enquanto o Fla possui 68, faltando apenas dois jogos para o fim do campeonato. Até o vice-campeonato se tornou uma missão complicada, pois terá de torcer para duas derrotas do Rubro-Negro e ainda vencer seus jogos finais contra Sport e Palmeiras, além de tirar a diferença no saldo de gols, que tem o time carioca com 20 gols de saldo contra 16 do time mineiro.