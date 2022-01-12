Fim do mistério! Douglas Costa confirma a sua permanência no Grêmio

A noite de terça-feira foi agitada para o meia-atacante Douglas Costa. Através do Instagram, o camisa 10 do Tricolor acabou com a especulação e garantiu a continuidade no Grêmio.

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Sem titubear, Douglas Costa admitiu que falhou desde a sua volta ao Tricolor e prometeu foco para recuperar a imagem e ajudar seus companheiros em campo.

Na postagem, o atleta fez questão de mencionar que o seu objetivo é recolocar o Tricolor na elite do futebol nacional e que irá cumprir o seu contrato.

Confira a postagem:

Primeiramente começo esse texto pedindo desculpas do fundo do meu coração a Nação Gremista! Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra…por todas minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado.

Agi de forma impulsiva, e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também…

Não vou nesse primeiro momento entrar no mérito da administração do Grêmio e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda pra cá, isso fica para um segundo papo nosso.

Além das sinceras desculpas, quero dizer que estive com meu empresário Junior Mendonza e eu decidi que permanecerei no Grêmio, e honrarei essa camisa, o contrato que assinei (abrindo mão de muitas coisas), e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar… e não digo somente a primeira divisão, e sim disputando títulos do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial.

Gostaria de reiterar que nunca pensei no lado financeiro pra retornar ao Grêmio, mas já abri mão de muita coisa para estar aqui. Sou homem e Gremista e vamos juntos (eu e vocês) tirar o Grêmio dessa situação. Deixei bem claro ao Presidente (através do meu agente) de que não jogarei em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio. E não sairei pra nenhum outro clube contra minha vontade.

No mais desejo contar com apoio de todos vocês, que me dêem uma segunda oportunidade de demostrar meu amor por esse time, camisa e torcida e juntos vamos sair dessa, com muito trabalho e união!

Conto com cada um de vocês e contem comigo também, pois darei o melhor de mim e podem me cobrar disso.

Gostaria muito de estar em campo já amanhã treinando, mas como testei Positivo para Covid, devo me isolar e me cuidar. Em breve estarei recuperado e de volta com tudo aos treinos! Pq é com muito trabalho que daremos a volta por cima! E por favor parem de escutar fakenews.

Douglas Costa 2022