Fim do jejum! Londrina bate Remo e volta a vencer na Série B

Mais uma rodada começou no Brasileirão Série B nesta sexta-feira, 23. Dessa forma, pela 14ª rodada da competição, o Remo foi até o Estádio do Café, no Paraná, onde encarou o Remo. Com gol no final da segunda etapa, os donos da casa voltaram a vencer, dessa vez por 1 a 0, depois de seis rodadas sem vitória.
Depois do duelo, o Londrina descansa até a próxima sexta-feira, 30, onde encara o Cruzeiro, pela 15ª rodada da Série B. Enquanto isso, o Remo vai a campo no domingo, 1. Assim, a equipe encara o CSA, no Baenão.
LONDRINA NO ATAQUEOs donos da casa entraram em campo para sair com a vitória. Assim, com menos de 3 minutos, Felipe Vieira dividiu no ataque, e Safira ficou com a bola, arriscando de fora da área. O chute foi no meio de gol, mas Vinícius defendeu com segurança. Na sequência, Lucas Lourenço tentou, mas a zaga do Remo cortou.
NA BUSCA DO GOLApós cruzamento pela esquerda, Safira fechou sozinho, de frente para o gol. No entanto, errou o chute e mandou para fora. A arbitragem também pegou impedimento do atacante do Londrina. Logo depois, Safira chutou de longe, e Vinícius pegou sem dificuldade.
PRIMEIRA CHEGADA REMISTAO Remo apareceu aos 8. Assim, Felipe Gedoz, homem de referência da equipe, cobrou na intermediária e cruzou. Kevem desviou de cabeça, mas pegou mal e mandou para fora.
CHANCES DESPERDIÇADASAos 15, Celsinho recebeu na área e bateu cruzado. Safira, de frente para o gol, chutou, mas Vinícius salvou. Na sobra, Lucas Lourenço finalizou, mas a bola foi para fora. Na sequência, Safira, duas vezes, Douglas Santos e Marcelo Freitas tiveram a oportunidade, mas não conseguiram anotar.
LANCES PERIGOSOSAos 30, mais uma boa chance para o Londrina abrir o placar. Safira fez o passe, e Celsinho ficou de frente para o goleiro, batendo. Vinícius, porém, fechou e salvou o Remo. A resposta veio aos 33. Gedoz cobrou falta e cruzou na área. Kevem desviou, e Romércio pecou na finalização. A bola saiu em tiro de meta.
No final, aos 47, nova oportunidade para os visitantes. Em contra-ataque, Erick Flores deu o passe, e Felipe Gedoz bateu, procurando o ângulo. César voou e fez uma grande defesa, mantendo o zero no placar.
SEGUNDA ETAPA MOVIMENTADAA partida já começou com uma boa chance do Londrina. Aos 2, Tiago Orobó arriscou de fora, mas a bola foi por cima do gol. Na sequência, o jogador recebeu de Celsinho, mandando uma bomba. A bola foi para fora, assustando o goleiro do Remo. A resposta dos visitantes não demorou. Dessa forma, aos 5, Gedoz cobrou, e a bola desviou, ficando com César, que saiu atrapalhado do gol. Romércio pegou a sobra, mas mandou por cima. Tarik salvou na linha.
QUASE!Marcelo Freitas e Celsinho, na sequência, tentaram abrir o marcador no Estádio do Café. Contudo, pecaram na finalização e nada foi marcado. Sendo assim, os visitantes apareceram aos 26. Victor Andrade se chocou com Gegê, e Uchoa pegou a sobra. O jogador chutou, mas a bola foi para fora.
GOL O gol, enfim, saiu aos 29. Gegê, em cinco minutos dentro do campo, cobrou falta e mandou a bola na gaveta, não dando chances para o goleiro Vinícius. O atleta marcou em sua estreia no Tubarão.
SEGUE A INTENSIDADEAos 33, Marcelo Freitas cobrou falta, batendo direto. A bola pingou no chão antes de ficar com Vinícius. Logo depois, Bianqui insistiu pela direita, ganhando a bola. O jogador rolou para Gegê, que bateu para o gol rasteiro. Vinícius defendeu quase em cima da linha.
MINUTOS FINAIS EMOCIONANTESO Remo cresceu ainda mais no final da partida. Assim, aos 46, Renan Gorne recebeu pela direita, cruzando rasteiro. A bola, porém, passou por Lucas Tocantins na pequena área, não conseguindo a finalização. Dois minutos depois, Gedoz cobrou escanteio, e Romércio cabeceou na segunda trave. César salvou quase em cima da linha. No rebote, o goleiro pulou na bola, sofrendo falta.