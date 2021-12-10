Fim do Brasileirão 2021: saiba quem vai para a Libertadores, Sul-Americana e Série B

Em uma noite agitada marcada por 24 gols e emoção até o fim, o Campeonato Brasileirão 2021 se encerrou nesta quinta-feira. Assim, ficou definido que o Grêmio, de fato, jogará a Série B ao lado do Bahia, que tomou a virada para o Fortaleza. Fora isso, Artur, no apagar das luzes, tirou o Fluminense da sexta colocação e garantiu o Red Bull Bragantino na fase de grupos da Libertadores. A seguir, o LANCE! mostra como ficou o futuro de cada time para 2022.> ATUAÇÕES: David Braz, Luiz Henrique e Abel garantem o Flu na LibertaCLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES

Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Corinthians já estavam garantidos na fase de grupos independente do que acontecesse nesta noite. A última vaga para esta fase da competição continental ficou com o Red Bull Bragantino, que venceu o Internacional por 1 a 0.

Assim, Fluminense e América-MG entrarão nas fases iniciais da Copa Libertadores. Ambos os times venceram, mas como o time de Bragança Paulista conseguiu triunfar, a dupla ainda precisará batalhar por vagas na fase de grupos.

Além deles, o Athletico-PR também jogará a Libertadores. O Furacão terminou o ano da 15ª colocação, mas como foi campeão da Sul-Americana já tem vaga garantida na fase de grupos.

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Já Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá são os times que irão disputar a segunda competição continental mais importante da América do Sul.

Vale lembrar que o Dourado ainda corria o risco de cair para a Série B com uma determinada combinação de resultados que não aconteceu. Já o Atlético-GO, que bateu o Flamengo, garantiria vaga na Libertadores se Fluminense ou América-MG tivessem tropeçado.REBAIXADOS PARA A SÉRIE B

O Grêmio até venceu o Atlético-MG por 4 a 3, mas, ainda assim, amargou mais um rebaixamento na sua história. Isso acontece porque, além da derrota do Bahia, o Tricolor precisava que o Juventude perdesse para o Corinthians, o que não aconteceu.

O outro rebaixado é o Bahia, que sofreu a virada para o Fortaleza, na Arena Castelão, e jogará a Série B em 2022. Assim, Grêmio e Bahia se juntam a Sport e Chapecoense como os clubes rebaixados para a segunda divisão. O Juventude, por sua vez, conseguiu escapar do rebaixamento, mas ficou na 16ª colocação, o que não o garante para nenhuma das competições continentais.