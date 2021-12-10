Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fim do Brasileirão 2021: saiba quem vai para a Libertadores, Sul-Americana e Série B
futebol

Fim do Brasileirão 2021: saiba quem vai para a Libertadores, Sul-Americana e Série B

Grêmio e Bahia se juntam a Sport e Chapecoense como rebaixados para 2022; já o Fluminense e o América-MG garantiram as últimas vagas para a Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 00:15

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:15

Em uma noite agitada marcada por 24 gols e emoção até o fim, o Campeonato Brasileirão 2021 se encerrou nesta quinta-feira. Assim, ficou definido que o Grêmio, de fato, jogará a Série B ao lado do Bahia, que tomou a virada para o Fortaleza. Fora isso, Artur, no apagar das luzes, tirou o Fluminense da sexta colocação e garantiu o Red Bull Bragantino na fase de grupos da Libertadores. A seguir, o LANCE! mostra como ficou o futuro de cada time para 2022.> ATUAÇÕES: David Braz, Luiz Henrique e Abel garantem o Flu na LibertaCLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES
Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Corinthians já estavam garantidos na fase de grupos independente do que acontecesse nesta noite. A última vaga para esta fase da competição continental ficou com o Red Bull Bragantino, que venceu o Internacional por 1 a 0.
Assim, Fluminense e América-MG entrarão nas fases iniciais da Copa Libertadores. Ambos os times venceram, mas como o time de Bragança Paulista conseguiu triunfar, a dupla ainda precisará batalhar por vagas na fase de grupos.
Além deles, o Athletico-PR também jogará a Libertadores. O Furacão terminou o ano da 15ª colocação, mas como foi campeão da Sul-Americana já tem vaga garantida na fase de grupos.
> Veja como ficou a tabela do BrasileirãoCLASSIFICADOS PARA A SUL-AMERICANA
Já Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá são os times que irão disputar a segunda competição continental mais importante da América do Sul.
Vale lembrar que o Dourado ainda corria o risco de cair para a Série B com uma determinada combinação de resultados que não aconteceu. Já o Atlético-GO, que bateu o Flamengo, garantiria vaga na Libertadores se Fluminense ou América-MG tivessem tropeçado.REBAIXADOS PARA A SÉRIE B
O Grêmio até venceu o Atlético-MG por 4 a 3, mas, ainda assim, amargou mais um rebaixamento na sua história. Isso acontece porque, além da derrota do Bahia, o Tricolor precisava que o Juventude perdesse para o Corinthians, o que não aconteceu.
O outro rebaixado é o Bahia, que sofreu a virada para o Fortaleza, na Arena Castelão, e jogará a Série B em 2022. Assim, Grêmio e Bahia se juntam a Sport e Chapecoense como os clubes rebaixados para a segunda divisão. O Juventude, por sua vez, conseguiu escapar do rebaixamento, mas ficou na 16ª colocação, o que não o garante para nenhuma das competições continentais.
Crédito: Brasileirãochegouaofimnanoitedestaquinta-feira(FOTO:LUCASFIGUEIREDO/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados