Fim de jejum! Bolívia vence Peru com um a menos

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De olho na saída da lanterna para buscar uma vaga para a Copa do Mundo de 2022, a Venezuela recebeu o Equador, em partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias, neste domingo, 8. Jogando no Olímpico de la UCV, em Caracas, os venezuelanos conseguiram a vitória, por 2 a 1, de virada. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJOGO PEGADO!

Os primeiros minutos já foram de bastante intensidade. Venezuela quem tomou as primeiras iniciativas da partida. Jogando fora de casa, os mandantes focaram as suas ações pelo lado direito do ataque. Dessa forma, teve boas participações de Bello e Machís.

QUASE O PRIMEIRO!

A primeira chegada partiu dos mandantes. Em jogo bastante truncado, aos 17, Machís cobrou na segunda trave, mas a defesa afastou. Com isso, a bola sobrou para Bello. O meia-atacante chutou de fora da área, com perigo. Ramírez espalmou para escanteio. Na sequência, Ferraresi tentou.

UHHHHH!

Os anfitriões seguiram em alta pressão. Aos 30, Peñaranda deu linda bola para Machís, que apareceu livre. O meia-atacante entrou na área pela esquerda e finalizou. No entanto, a bola bateu na rede pelo lado de fora.

CHANCE DE OURO!

Os visitantes tiveram uma oportunidade única de resposta. Aos 31, a Bola ficou viva na área da Venezuela e sobrou para Preciado. Livre, de frente para o goleiro, o lateral finalizou para fora, perdendo chance.

PÊNALTI E GOL!

Após a chance perdida, o Equador teve mais uma oportunidade de abrir. Aos 34, o árbitro marcou pênalti depois de Plata sofrer falta na área. Na cobrança, Valencia mandou no canto esquerdo do goleiro venezuelano, que até acertou o canto, mas não conseguiu evitar.

TUDO IGUAL!

Não ficando para trás, a Venezuela conseguiu o empate logo na sequência. Aos 45, Herández encontrou Bello na linha de fundo pela direita. Dessa maneira, o meia-atacante cruzou rasteiro e achou Machís, livre na pequena área, para completar e empatar para a Venezuela.

ANULOU!

Aos 49, mais um gol. Em bola levantada no segundo pau, Félix Torres ajeitou de cabeça para Caicedo. O atacante recebeu e mandou para o fundos das redes. No entanto, o auxiliar marcou o impedimento.

MORNO!

O jogo voltou morno para a segunda etapa. Com as duas equipes procurando os erros do adversário para avançar, os primeiros 15 minutos do duelo retornaram com bastante tranquilidade.

DE VIRADA!

Tudo mudou aos 18, quando a Venezuela conseguiu o tento da virada. Na jogada, Bello cobrou uma falta, mesmo de longe, para o gol. Assim, o meia venceu Ramírez, que falhou e apenas encostou na bola antes de ela morrer no fundo das redes.

MILAGRE!

Os venezuelanos continuaram a atacar e buscaram, a todo momento, ampliar o placar. Aos 20, porém, pararam no goleiro do Equador. Na jogada, Mena recebeu em boa condição, frente à frente com Fariñez. O meia chutou apenas para defesa do venezuelano. Logo depois, a seleção apareceu com Hernandez, que cruzou na área para Eric Ramírez subir mais que todo mundo para cabecear, mas acabou acertando o travessão.

NA TRAVE!