Fim de contrato! Veja os jogadores do São Paulo que já podem assinar por pré-contrato com outras equipes

Crédito: Jogadores do São Paulo em término de contrato (Fotos: Reprodução/ saopaulofc.net

O dia 1º de julho marca um momento importante no mercado de transferências mundial. Com o fim da temporada europeia, muitos jogadores que jogam no velho continente tem seus contratos terminados, ficando livres para assinarem com novos clubes. No Brasil, o dia também é crucial, pois os jogadores cujos vínculos terminam ao fim do ano já podem assinar um pré-contrato com outras equipes.

De acordo com o site Transfermarkt, ao todo, o São Paulo tem quatro jogadores nessa situação, carecendo de uma renovação, caso o clube decida mantê-los. Confira, a seguir, os atletas do Tricolor que estão livres para fecharem um acordo para defenderem outros times a partir da próxima temporada.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

HERNANES

Ídolo do clube e dono de um dos maiores salários do elenco atual, o meia tem o seu contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2021. Já no final de sua carreira, o atleta deve jogar profissionalmente por mais um ano. A dúvida é seu destino, pois, no São Paulo, há dúvidas sobre sua renovação, e o atleta já está livre para assinar com outro time.

O alto salário é um dos principais fatores para uma eventual saída do atleta do clube, ou até mesmo uma diminuição caso renove o vínculo. Em entrevista ao LANCE!, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, afirmou que o clube pagará e respeitará o contrato com o meia, mas que negocia com o empresário do jogador para escalonar o pagamento.

Na atual temporada, o meia entrou em campo somente nove vezes, sem fazer gols em nenhuma de suas atuações. Com poucas partidas, o meia não atingirá a porcentagem de partidas como titular necessária para uma renovação automática do vínculo.

ROJAS

Um dos jogadores que já pode assinar com outra equipe é o equatoriano Joao Rojas. O atleta tinha contrato com o clube até o dia 30 de maio, mas renovou o vínculo até o dia 31 de dezembro deste ano, ficando mais uma temporada no São Paulo.

O atacante teve um começo promissor na temporada, com alguns bons jogos sob o comando de Hernán Crespo. Após a renovação e o fim do Paulistão, porém, o desempenho do atleta caiu um pouco. Atualmente, o equatoriano inicia a maior parte das partidas no banco de reservas.

Ao todo, na temporada, o camisa 7 entrou em campo 21 vezes, fazendo quatro gols e dando uma assistência.

WILLIAM

Um dos contratados do clube para a temporada já pode estar de saída. Vindo do Toluca, do México, o meia William chegou ao São Paulo durante a disputa do Paulistão, mas não impressionou o treinador nas oportunidades recebidas.

O meio campista chegou ao Tricolor a custo zero, pois estava livre no mercado, e pode sair também a custo zero, pois seu contrato termina no dia 31 de dezembro, o que o deixa livre para assinar com outro clube.

Desde sua chegada, William entrou em campo oito vezes pelo Tricolor, sem marcar nenhum gol, nem dar nenhuma assistência, mas sendo expulso diante do Racing, da Argentina, durante a Libertadores.

RODRIGO FREITAS

O jovem zagueiro revelado nas categorias de base do São Paulo tem seu vínculo válido até o fim de dezembro. Com isso, o defensor está livre para assinar com outra equipe em um pré-contrato.

Canhoto e de bom jogo com a bola nos pés, o zagueiro entrou em campo em oito ocasiões, chegando a fazer um gol de pênalti na vitória por 3 a 0 contra o Ituano, no Paulistão.

Muito promissor, o zagueiro pode ser importante para compor o elenco do Tricolor e, caso seja valorizado, deve ganhar um bom valor de mercado no futuro, podendo render bastante para o clube. Ainda não se sabe se o São Paulo renovará com esses jogadores antes que eles assinem vínculos com outros times ou se o time conta com eles para próxima temporada. O que se sabe é que os quatro já podem fechar com outras equipes para defendê-las a partir do início da próxima temporada.