Fim da novela! Chelsea anuncia a contratação do meia Kai Havertz

Crédito: Divulgação / Site oficial do Chelsea

Acabou a novela. O meia-atacante Kai Havertz é o novo reforço do Chelsea. O clube inglês anunciou a contratação do jogador de 21 anos nesta sexta-feira através de seu site oficial e das redes sociais. O alemão assinou contrato por cinco temporadas com os Blues.O Chelsea não divulgou os valores da negociação, mas, de acordo com a imprensa britânica, o clube desembolsou 80 milhões de euros (R$ 502 milhões) para levar o meia ao Stamford Bridge. Em caso de metas atingidas, previamente acordadas em contrato, os londrinos pagarão mais 20 milhões de euros (R$ 125 milhões). O alemão se tornará a contratação mais cara da história do clube de Londres.

- Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Para mim, é um sonho que se tornou realidade jogar em um grande clube como o Chelsea e mal posso esperar para conhecer todos os jogadores e treinadores. Sim, estou muito feliz por estar aqui - disse Havertz.