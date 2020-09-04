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futebol

Fim da novela! Chelsea anuncia a contratação do meia Kai Havertz

Meia-atacante alemão deixa o Bayer Leverkusen e assina por cinco anos com os Blues. Atleta se torna na contratação mais cara da história do Chelsea...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 16:57
Crédito: Divulgação / Site oficial do Chelsea
Acabou a novela. O meia-atacante Kai Havertz é o novo reforço do Chelsea. O clube inglês anunciou a contratação do jogador de 21 anos nesta sexta-feira através de seu site oficial e das redes sociais. O alemão assinou contrato por cinco temporadas com os Blues.O Chelsea não divulgou os valores da negociação, mas, de acordo com a imprensa britânica, o clube desembolsou 80 milhões de euros (R$ 502 milhões) para levar o meia ao Stamford Bridge. Em caso de metas atingidas, previamente acordadas em contrato, os londrinos pagarão mais 20 milhões de euros (R$ 125 milhões). O alemão se tornará a contratação mais cara da história do clube de Londres.
- Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Para mim, é um sonho que se tornou realidade jogar em um grande clube como o Chelsea e mal posso esperar para conhecer todos os jogadores e treinadores. Sim, estou muito feliz por estar aqui - disse Havertz.
Kai Havertz é a sexta contratação do Chelsea para a temporada. Antes dele, chegaram o zagueiro brasileiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Ben Chilwell, os atacantes Hakim Ziyech e Timo Werner, e o jovem zagueiro Malang Sarr. Este último, porém, deixará o clube por empréstimo para ganhar experiência. O destino pode ser o próprio Bayer Leverkusen como parte do negócio envolvendo Havertz.

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