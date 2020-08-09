Fim da 'maldição' do Grêmio na Liberta completa três anos. Relembre

Crédito: AFP/ANDRES LARROVERE

O desfecho de uma maldição de quatro edições seguidas de eliminações nas oitavas de final da Libertadores será lembrado pelos torcedores do Grêmio neste domingo, no segundo episódio da série “Todo Resultado É Possível”, da Betfair.net.

O triunfo dos comandados de Renato Portaluppi por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz (ARG), em Porto Alegre, com uma virada emocionante que abriu caminho para o tricampeonato em 2017, completa três anos nesta data.

- Era um trauma, uma etapa a ser superada e isso incomodava, até porque o clube viveu um período difícil. Foram 15 anos sem títulos além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Série incômoda encerrada em 2016 com a conquista da Copa do Brasil, sob a batuta de Renato Portaluppi, que levou o tricolor de volta à maior competição do continente. Em 2017, parecia que a história estava se repetindo, quando o time perdia para o Godoy Cruz por 1 a 0 - lembrou o comentarista Mauro Cezar.Após uma vitória no duelo de ida por 1 a 0, com gol de Ramiro, o clima no Grêmio era de otimismo com a classificação em casa.

Mas, diante de 38 mil torcedores na Arena do Grêmio, a confiança se transformou em medo logo no início da partida de volta. A sina das oitavas de final ainda tirava o sono dos gremistas.

- O Grêmio vinha de uma maldição nas oitavas de final nos últimos anos. Mesmo vencendo fora, quando sofreu um gol em casa e perdeu a vantagem, toda aquela apreensão tomou conta da Arena em Porto Alegre. A virada reforçou a força daquele elenco, com os gols de Pedro Rocha e a participação fundamental de Lucas Barrios. Foi um sentimento de que naquele ano o desfecho poderia ser diferente - afirmou Chico Garcia.

Logo no início, o goleiro Marcelo Grohe teve de fazer uma defesa importante.

E a equipe argentina abriu o placar aos 13 minutos, com Javier Correa beliscando a trave, tornando o cenário ainda mais dramático.

O susto deixou o grupo em alerta. Aos 28, Luan, pela direita, testou o goleiro Burián, que deixou a sobra para Lucas Barrios.

Atento, o atacante empurrou para Pedro Rocha selar o empate. A virada veio na segunda etapa, aos 14 minutos, novamente com Pedro Rocha, herói da classificação. Dali em diante, a equipe derrubou o Botafogo, nas quartas, o Barcelona-EQU, na semifinal, e o Lanus-ARG, na decisão.

- O Imortal conseguiu uma reviravolta histórica. Pedro Rocha brilhou com dois gols e decretou o triunfo por 2 a 1, que embalou o elenco para a conquista daquela edição, quebrando uma incômoda escrita - disse Mauro Cezar.

A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.