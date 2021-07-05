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Fim da linha! Tiago Nunes não resiste a nova derrota e é demitido do Grêmio

Técnico já estava expressamente ameaçado depois de revés contra o Juventude e deixa o cargo após três meses de chegada...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 22:51

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 22:51

Se nos primeiros nove confrontos foram oito vitórias e um empate entre Copa Sul-Americana e Gauchão, depois do início da competição nacional são apenas dois triunfos com outras quatro derrotas e três resultados de igualdade entre Brasileirão e os embates nas oitavas da Copa do Brasil onde eliminou o Brasliense.
Com a demissão confirmada, as especulações mais recentes apontam para um nome de imagem histórica no Imortal em busca da recuperação na temporada onde confrontos eliminatórios pela Sul-Americana e Copa do Brasil se avizinham: Luis Felipe Scolari.
O técnico que acumula 370 partidas dirigindo o tricolor somando todas as suas passagens está no mercado desde sua saída do Cruzeiro onde trabalhou em 21 partidas entre outubro do ano passado e janeiro de 2021.

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