Fim da linha! Tiago Nunes não resiste a nova derrota e é demitido do Grêmio

Se nos primeiros nove confrontos foram oito vitórias e um empate entre Copa Sul-Americana e Gauchão, depois do início da competição nacional são apenas dois triunfos com outras quatro derrotas e três resultados de igualdade entre Brasileirão e os embates nas oitavas da Copa do Brasil onde eliminou o Brasliense.

Com a demissão confirmada, as especulações mais recentes apontam para um nome de imagem histórica no Imortal em busca da recuperação na temporada onde confrontos eliminatórios pela Sul-Americana e Copa do Brasil se avizinham: Luis Felipe Scolari.