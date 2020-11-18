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futebol

Fim da linha! Enderson Moreira é demitido do Goiás

Sem nenhuma vitória no comando da equipe, o treinador deixou o clube na noite desta terça-feira...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 21:09

LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 21:09
Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.
A dança dos técnicos do Brasileirão fez mais uma vítima nesta terça-feira. Afundado na lanterna do torneio nacional, o Goiás decidiu por demitir o técnico Enderson Moreira.O principal motivo foi a falta de resultados do comandante. Nos dez jogos que dirigiu o Verdão, nenhuma vitória. Ele somou apenas três empates e perdeu sete jogos.
No último fim de semana, o Goiás foi superado pelo Athletico e a pressão interna ficou insustentável para o comandante.
Sem tempo para outras apostas, a diretoria decidiu por promover Augusto César, que estava no comando do sub-20.
Com apenas 12 pontos, o Goiás está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Palmeiras, no sábado.
Troca de Técnicos
Enderson Moreira foi o terceiro a dirigir o Verdão na Série A. Antes dele, Ney Franco e Thiago Larghi treinaram o Goiás.

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