Fim da linha! Enderson Moreira é demitido do Goiás

Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

A dança dos técnicos do Brasileirão fez mais uma vítima nesta terça-feira. Afundado na lanterna do torneio nacional, o Goiás decidiu por demitir o técnico Enderson Moreira.O principal motivo foi a falta de resultados do comandante. Nos dez jogos que dirigiu o Verdão, nenhuma vitória. Ele somou apenas três empates e perdeu sete jogos.

No último fim de semana, o Goiás foi superado pelo Athletico e a pressão interna ficou insustentável para o comandante.

Sem tempo para outras apostas, a diretoria decidiu por promover Augusto César, que estava no comando do sub-20.

Com apenas 12 pontos, o Goiás está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Palmeiras, no sábado.

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