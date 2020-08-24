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Fim da linha: Daniel Paulista não é mais o técnico do Sport

Terceira passagem do treinador na equipe de Recife chega ao encerramento com pouco mais de 35% no aproveitamento...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:15

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:15

Crédito: Divulgação/Sport
A sequência da temporada do Sport ocorrerá sem a presença do técnico Daniel Paulista no banco de reservas. Nessa segunda-feira (24), o técnico foi demitido de seu cargo em informação passada pelo clube em suas redes sociais.
Em mensagem com caráter padronizado, o clube "agradeceu os serviços prestados" exaltando as conquistas mais importantes que Daniel teve nos tempos de atleta: A Copa do Brasil de 2008 além do tricampeonato do Pernambucano. Competição essa, aliás, onde na temporada 2020 o time sob seu comando disputou o quadrangular para fugir do rebaixamento.
Desde que assumiu o comando no início do ano, a irregularidade dos desempenhos sempre foi motivo de fortes críticas da torcida além de se traduzir em números ruins de aproveitamento.
No total, ele dirigiu o Sport em 17 partidas no ano vencendo apenas seis com outros sete resultados de empate e, frente ao São Paulo no último domingo, acumulou a sua sexta derrota na terceira passagem.
Na própria postagem onde o Leão da Ilha informou sobre a decisão, não faltaram comentários de torcedores defendendo o treinador e fazendo críticas fortes a diretoria e também a formação de plantel em ano onde o clube retornou a elite do futebol nacional.

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