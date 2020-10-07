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futebol

Fim da linha: Bruno Pivetti não é mais o técnico do Vitória

Treinador assumiu a equipe depois da demissão em meio a pausa forçada das competições de Geninho...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 09:52

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 09:52

Crédito: Mauricia da Matta/Vitória
O Vitória terá o seu terceiro técnico diferente na temporada 2020. Isso porque, através dos canais oficiais, o clube do Barradão confirmou que Bruno Pivetti não é mais o comandante da equipe, tendo sido sua última aparição à frente do Nego a derrota em casa para o América-MG por 2 a 1 na última terça-feira (6).
- O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Bruno Pivetti. Agradecemos ao treinador pelos serviços prestados e desejamos sorte na sequência de sua carreira. Acima de tudo, reconhecemos o grande legado deixado pelo excelente profissional em favor do Vitória - informou o comunicado do clube nas redes sociais.
Ao todo, Pivetti dirigiu o Rubro-Negro baiano em 19 compromissos onde o grande número de empates salta aos olhos na análise de aproveitamento dos pontos. Foram quatro resultados positivos, nove igualdades além de seis reveses além do saldo de gols ter ficado "zerado": 24 gols marcados e 24 sofridos.
Em seu site oficial, o Vitória acrescentou que "está em negociações para a contratação imediata de um substituto”, indicando que o anúncio do novo treinador deve ocorrer em breve.

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