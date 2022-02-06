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futebol

Fim da linha! Avaí demite o técnico Claudinei Oliveira

Treinador não resistiu a mais uma derrota no estadual e acabou desligado do clube neste domingo...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 17:05
Fim da linha para Claudinei Oliveira no Avaí. Após a derrota para o Próspera por 1 a 0 dentro de casa, a diretoria optou por encerrar a passagem do comandante.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O anuncio pegou muita gente de surpresa, já que o trabalho do técnico no Leão era de médio a longo prazo.
Contratado para subir o time na Série B, Claudinei Oliveira chegou e entregou resultado ao colocar o Leão na elite nacional.
Porém, os resultados negativos na estreia do estadual complicaram a vida do treinador, que agora busca novos horizontes na carreira.
Números
Em duas passagens pelo Avaí, Claudinei Oliveira dirigiu o time em 176 partidas, com 79 vitórias, 50 empates e 47 derrotas.
Crédito: ClaudineiOliveiraédemitidodoAvaí(AndréPalma/Avaí

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