Fim da linha! Avaí demite o técnico Claudinei Oliveira

Fim da linha para Claudinei Oliveira no Avaí. Após a derrota para o Próspera por 1 a 0 dentro de casa, a diretoria optou por encerrar a passagem do comandante.

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O anuncio pegou muita gente de surpresa, já que o trabalho do técnico no Leão era de médio a longo prazo.

Contratado para subir o time na Série B, Claudinei Oliveira chegou e entregou resultado ao colocar o Leão na elite nacional.

Porém, os resultados negativos na estreia do estadual complicaram a vida do treinador, que agora busca novos horizontes na carreira.

Números

Em duas passagens pelo Avaí, Claudinei Oliveira dirigiu o time em 176 partidas, com 79 vitórias, 50 empates e 47 derrotas.