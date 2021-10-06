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Fim da invencibilidade! Espanha bate a Itália, quebra sequência invicta e chega à final da Nations League

Com dois gols de Ferran Torres, Espanha bate a Itália, que perde Bonucci no primeiro tempo, e chega na final da Nations League...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 17:45
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Uefa Nations League encontrou a sua mais nova finalista em partida desta quarta-feira. Ao vencer a Itália pelo placar de 2 a 1, a Espanha garantiu a sua vaga na decisão da competição europeia no San Siro com dois gols marcados por Ferran Torres, enquanto Lorenzo Pellegrini descontou para os italianos.ABRIU O PLACAR​No início da primeira etapa, a Espanha foi ao ataque para pressionar os italianos, sendo eficaz aos dezessete minutos de jogo. Com assistência de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres fez o primeiro gol dos espanhóis nesta quarta-feira em Milão.
AMPLIOUApós o gol de Ferran Torres, o confronto seguiu de forma equilibrada entre espanhóis e italianos, estes últimos afetados pela expulsão de Leonardo Bonucci. Nos acréscimos da primeira etapa, a dupla do primeiro gol foi repetida, ampliando para a Espanha.
PRESSÃODurante a segunda etapa do confronto, a Espanha conseguiu atacar durante grande parte do seu tempo. Os espanhóis conseguiram mais de 83% da posse de bola, e também muitas finalizações contra a Itália, mas sem conseguir marcar gols.
DESCONTOUPerto do fim do confronto, os italianos, que não desistiram da partida em nenhum momento mesmo com a desvantagem no placar, foram ao ataque para buscar o empate. Em contra-ataque, a Itália marcou o seu gol aos 38 minutos com Lorenzo Pellegrini.
FINALA Espanha aguarda a vencedora do confronto entre Bélgica e França, que ocorre nesta quinta-feira, para a disputa da final, que acontece no próximo domingo, dia 10/10, às 15h45.

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