Fim da fila e confiança da diretoria: Crespo completa 50 jogos no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O técnico Hernán Crespo, completou, no empate sem gols contra o Atlético-MG, no último sábado (25), 50 jogos no comando do São Paulo. Até aqui, foram 24 vitórias, 16 empates e dez derrotas, com um aproveitamento perto de 59% dos pontos. Crespo chegou ao Tricolor em fevereiro, logo depois da demissão de Fernando Dinz. Após um estudo da diretoria do São Paulo, onde foram feitas diversas entrevistas com técnicos estrangeiros, como Marco Silva e Schelotto, o argentino foi o escolhido no clube do Morumbi.

Sua estreia foi diante do Botafogo-SP, em casa, quando empatou por 1 a 1, pelo Paulistão. Apostando no esquema com três zagueiros, característico na história do São Paulo, Crespo conseguiu comandar o Tricolor em bons jogos, e alcançou o título do Campeonato Paulista, tirando o São Paulo de uma fila de quase nove anos sem títulos, derrotando o Palmeiras na final.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No entanto, depois do título estadual, a equipe do São Paulo começou a oscilar na temporada. Jogando Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o elenco passou a sofrer com diversas lesões nos jogadores, principalmente musculares, o que atrapalhou o trabalho da comissão técnica.